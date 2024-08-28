«Росплазма» за 519 млн рублей закупит медицинские модули для создания донорских центров

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо поставить медицинский климатизированный модуль, где будет проводиться заготовка, переработка, временное хранение и выдача плазмы человека для фракционирования с соблюдением противопожарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических режимов. Расчетная температура для эксплуатации модуля составит +22°.

Один модуль разместят в Свердловском районе Перми по адресу: ул. Революции, д. 5а. Его установят на третьем этаже здания универсального магазина. Второй медицинский модуль появится на ул. Крутицкой в Иваново в здании бизнес-центра «Флагман».

В составе модулей – регистратура, вестибюль и зал ожидания площадью не менее 100 кв. м, кабинет врача-трансфузиолога, комната отдыха доноров, лаборатории, зал проведения процедур плазмафереза площадью не менее 160 кв. м, зал заморозки плазмы, логистический склад, комнаты для персонала и другие вспомогательные помещения.

В техзадании указано, что производительность медицинского модуля составит 30 тысяч литров плазмы в год, причем средний объем донаций оценивают в 0,77 литра в день. Среднее время одной процедуры аппаратного плазмафереза составит 45 минут. Максимальное одновременное число доноров, находящихся в плазмоцентре, не может превышать 45 человек, число персонала – 44 человека.

Основной целью деятельности «Росплазмы» является бесперебойное обеспечение отечественного производства жизненно необходимых препаратов крови высококачественным исходным сырьем – фармацевтической субстанцией «Плазма человека для фракционирования». Сейчас в различных регионах страны действует 12 донорских плазмоцентров в стационарном и модульном вариантах исполнения и два – в мобильном варианте. Все они оснащены оборудованием для сбора, замораживания и хранения плазмы человека для фракционирования.

В феврале 2023 года Правительство РФ утвердило Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарств на период до 2030 года. В ближайшие три года на реализацию программы планируют направить 8 млрд рублей. Концепцию реализуют в три этапа.

Так, с 2023 по 2024 год проходит модернизация плазмоцентров и учреждений Службы крови ФМБА. С 2025 по 2027 год запланировано переоснащение региональных учреждений Службы крови. В указанный период планируется увеличить объем заготовки плазмы до 1,2 млн литров в год. С 2028 по 2030 год объем заготовки планируется довести до 1,8 млн литров в год.