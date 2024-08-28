«Росплазма» за 519 млн рублей закупит медицинские модули для создания донорских центров

Подведомственный ФМБА Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» объявил тендер на закупку медицинских модулей для создания донорских плазмоцентров в Перми и Иваново. Начальная цена контракта составляет 518,7 млн рублей. В одном центре планируют ежегодно заготавливать не менее 30 тысяч литров плазмы. Поставить модули необходимо до 31 декабря 2024 года.
Согласно техзаданию, подрядчику необходимо поставить медицинский климатизированный модуль, где будет проводиться заготовка, переработка, временное хранение и выдача плазмы человека для фракционирования с соблюдением противопожарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических режимов. Расчетная температура для эксплуатации модуля составит +22°.
Один модуль разместят в Свердловском районе Перми по адресу: ул. Революции, д. 5а. Его установят на третьем этаже здания универсального магазина. Второй медицинский модуль появится на ул. Крутицкой в Иваново в здании бизнес-центра «Флагман».
В составе модулей – регистратура, вестибюль и зал ожидания площадью не менее 100 кв. м, кабинет врача-трансфузиолога, комната отдыха доноров, лаборатории, зал проведения процедур плазмафереза площадью не менее 160 кв. м, зал заморозки плазмы, логистический склад, комнаты для персонала и другие вспомогательные помещения.
В техзадании указано, что производительность медицинского модуля составит 30 тысяч литров плазмы в год, причем средний объем донаций оценивают в 0,77 литра в день. Среднее время одной процедуры аппаратного плазмафереза составит 45 минут. Максимальное одновременное число доноров, находящихся в плазмоцентре, не может превышать 45 человек, число персонала – 44 человека.
Основной целью деятельности «Росплазмы» является бесперебойное обеспечение отечественного производства жизненно необходимых препаратов крови высококачественным исходным сырьем – фармацевтической субстанцией «Плазма человека для фракционирования». Сейчас в различных регионах страны действует 12 донорских плазмоцентров в стационарном и модульном вариантах исполнения и два – в мобильном варианте. Все они оснащены оборудованием для сбора, замораживания и хранения плазмы человека для фракционирования.
В феврале 2023 года Правительство РФ утвердило Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарств на период до 2030 года. В ближайшие три года на реализацию программы планируют направить 8 млрд рублей. Концепцию реализуют в три этапа.
Так, с 2023 по 2024 год проходит модернизация плазмоцентров и учреждений Службы крови ФМБА. С 2025 по 2027 год запланировано переоснащение региональных учреждений Службы крови. В указанный период планируется увеличить объем заготовки плазмы до 1,2 млн литров в год. С 2028 по 2030 год объем заготовки планируется довести до 1,8 млн литров в год.
Источник: ЕИС в сфере закупок
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