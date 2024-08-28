Индийская компания «Панбио фарм» планирует открыть в Реутове собственное производство лекарств

Компания «Панбио фарм» планирует открыть в Реутове собственное производство лекарственных средств, а именно обезболивающих медикаментов и препаратов для защиты суставов от дальнейшего разрушения. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Четыре офиса в российских городах, 300 сотрудников, складские помещения в Реутове – так представлена компания «Панбио фарм» в стране. Основное направление деятельности — обеспечение фармрынка целым рядом лекарственных препаратов.

«Наша компания занимается поставкой лекарственных средств из Индии. В России мы уже более 5 лет – в 2019 году наша компания была зарегистрирована. Дальнейшее развитие компании во многом, на мой взгляд, зависит от взаимовыгодной работы и нашей компании, и города. И поддержки – в том числе», — отметил учредитель компании «Панбио Фарм» (PBF) Сингх Сома.

В планах руководства фармацевтического холдинга – открытие производства лекарств в Реутове. Сейчас четыре завода сосредоточены в Индии.

«Планируем часть препаратов производить здесь для госпитального рынка. Сейчас мы в госпитальном сегменте не участвуем. У нас только ритейл – это аптеки. У нас прямые поставки от пяти наших производителей индийских – это дружественная страна, прямые поставки без задержек. У нас есть ряд жизненно важных препаратов, которые мы по всей стране продвигаем», — добавил Сингх Сома.

Размещение производственной площадки в Реутове – важный шаг к расширению компании. В настоящее время руководители «Панбио Фарм» просчитывают варианты и уточняют масштаб будущего завода.

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