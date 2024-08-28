Комиссия не рекомендовала включать в ЖНВЛП лекарства для лечения орфанных болезней и гемофилии

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела еще 16 предложений по включению и исключению препаратов в перечни. Из них по девяти лекарствам заявки были отклонены, шесть препаратов рекомендованы в включению в ЖНВЛП и один в ВЗН.
Комиссия Минздрава по формированию перечней рассмотрела 14 предложений по включению лекарств в перечни, два — по исключению. Положительное решение приято по семи заявкам. Три предложения фармкомпании отозвали.
Какие препараты включили
В Перечень ЖНВЛП рекомендовано включить инсулин лизпро в форме раствора для подкожного введения и дозировки 200 МЕ на мл, комбинированный препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа алоглиптин + пиоглитазон, отечественный антикоагулянт N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид, антианемический препарат роксадустат, бета-адреноблокатор ультракороткого действия эсмолол и гиполипидемический препарат инклисиран.
Половину из одобренных лекарств предложили включить отечественные компании. «Герофарм» заявил об инсулине лизпро. В ЖНВЛП такое МНН уже входит, однако отечественная компания предложила внести другую лекарственную форму — раствор для подкожного введения (сейчас в Перечне ЖНВЛП суспензия для подкожного введения и раствор для внутривенного и подкожного введения). Как отметили на заседании комиссии представители главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава, для препарата важна скорее не форма, а дозировка — 200 МЕ. До 2022 года все препараты с МНН инсулин-лизпро были в дозировке 100 МЕ на мл, затем Eli Lilly зарегистрировала препарат «Люмжев», который относится к инсулинам сверхбыстрого действия со вспомогательными веществами, в двух дозировках — 100 МЕ и 200 МЕ. Как указывается в инструкции, вспомогательные вещества натрия цитрат и трепростинил помогают препарату быстрее всасываться. Однако «Люмжев» так и не был введен в гражданский оборот после регистрации.
«Герофарм» зарегистрировал свой препарат в конце 2022 года и уже имеет опыт поставок в несколько регионов.
Еще одна отечественная заявка — антикоагулянт «Димолегин». Он рекомендован для профилактики тромботических осложнений при COVID-19, также компания «Авексима Диол» планирует расширить показания. Сейчас проводятся клинические исследования по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, перенесших протезирование крупных суставов.
Третий препарат — эсмолол — представило ООО «Аспектус Фарма». В ГРЛС есть сведения о зарегистрированных препаратах от компании Baxter и АО «ЭкоФармПлюс». Baxter решила приостановить свою деятельность в России, при этом эсмолол этого производителя в последний раз вводился в гражданский оборот в 2023 году. В 2024 году в оборот вводились препараты «Аспектус Фарма» и «ЭкоФармПлюс».
Какие препараты не включили
Комиссия проголосовала против включения препаратов для лечения гемофилии А. Речь идет о двух МНН лонктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол. В феврале 2022 года оба препарата были одобрены для включения в ЖНВЛП и ВЗН. На текущем заседании производители предложили скидку, но они все равно не были одобрены.
Также в 2022 году к включению в ЖНВЛП были одобрены три препарата для лечения орфанных заболеваний — тедуглутид для лечения синдрома короткой кишки, ланаделумаб для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека и пропранолол в форме раствора для приема внутрь от гемангиомы. Производители не смогли предложить более низкую цену, комиссия проголосовала против.
При этом Минздрав обратился к экспертам-врачам, чтобы они в ближайшее время подготовили предложение по включению пропранолола в форме раствора для приема внутрь в перечень закупаемых фондом «Круг добра» лекарств.
Это было третье заседание Комиссии в 2024 году, 22 августа было одобрено четыре препарата, 23 августа — также четыре.
|Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 27 августа
|МНН
|Торговое наименование
|Показание
|Производитель-заявитель
|Лекарственная форма
|ЖНВЛП
|ВЗН
|Трастузумаб дерукстекан
|Энхерту
|HER2-положительный рак молочной железы, немелкоклеточный рак легкого с мутацией в гене HER2, HER2-положительный рак желудка
|AstraZeneca
|Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|Нет
|Изатуксимаб
|Сарклиза
|Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома
|Sanofi
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|Да
|Инсулин лизпро
|РинЛиз 200
|Сахарный диабет
|Герофарм
|Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл)
|Да
|Алоглиптин + пиоглитазон
|Инкресинк
|Сахарный диабет
|Нижфарм
|Таблетки
|Да
|Калия и магния аспарагинат (исключение)
|Аспаркам, Панагин
|Дефицит калия и магния
|Gedeon Richter
|Таблетки
|Не исключен
|Тедуглутид
|Гэттестив
|Синдром короткой кишки
|Takeda
|Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
|Нет
|N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид
|Димолегин
|Профилактика тромботических осложнений при COVID-19
|Авексима Диол
|Таблетки
|Да
|Аватромбопаг
|Доптелет
|Тромбоцитопения
|Swedish Orphan Biovitrum
|Таблетки
|Нет
|Лоноктоког альфа
|Афстила
|Гемофилия А
|CSL Behring
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
|Нет
|Нет
|Руриоктоког альфа пэгол
|Аденовейт
|Гемофилия А
|Takeda
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
|Нет
|Нет
|Роксадустат
|Эврензо
|Анемия у пациентов с хронической болезнью почек
|Astellas
|Таблетки
|Да
|Ланаделумаб
|Такзайро
|Профилактика рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека
|Takeda
|Раствор для подкожного введения
|Нет
|Верицигуат
|Веркуво ХСН
|Хроническая сердечная недостаточность
|Bayer
|Таблетки
|Отзыв
|Финеренон
|Фириалта
|Хроническая болезнь почек у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа
|Bayer
|Таблетки
|Отзыв
|Эсмолол
|Бревиблок, Бревикард, Эсмолол
|Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий
|Аспектус Фарма
|Раствор для внутривенного введения
|Да
|Пропранолол
|Гемангиол
|Пролиферирующая инфантильная гемангиома
|Pierre Fabre
|Раствор для приема внутрь
|Нет
|Инклисиран
|Сибрава
|Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия)
|Novartis
|Раствор для подкожного введения
|Да
|Мометазон (исключение)
|Несколько
|Воспаление и зуд при дерматозах
|Organon
|Крем, мазь, раствор
|Не исключен
|Аброцитиниб
|Сайбинкью
|Атопический дерматит средней и тяжелой степени
|Pfizer
|Таблетки
|Отзыв
|Источник: ГРЛС, Минздрав РФ
Фото: 123rf.com
Елена Калиновская
pharmvestnik