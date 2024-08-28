Комиссия не рекомендовала включать в ЖНВЛП лекарства для лечения орфанных болезней и гемофилии

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела еще 16 предложений по включению и исключению препаратов в перечни. Из них по девяти лекарствам заявки были отклонены, шесть препаратов рекомендованы в включению в ЖНВЛП и один в ВЗН.

Комиссия Минздрава по формированию перечней рассмотрела 14 предложений по включению лекарств в перечни, два — по исключению. Положительное решение приято по семи заявкам. Три предложения фармкомпании отозвали.

Какие препараты включили

В Перечень ЖНВЛП рекомендовано включить инсулин лизпро в форме раствора для подкожного введения и дозировки 200 МЕ на мл, комбинированный препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа алоглиптин + пиоглитазон, отечественный антикоагулянт N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид, антианемический препарат роксадустат, бета-адреноблокатор ультракороткого действия эсмолол и гиполипидемический препарат инклисиран.

Половину из одобренных лекарств предложили включить отечественные компании. «Герофарм» заявил об инсулине лизпро. В ЖНВЛП такое МНН уже входит, однако отечественная компания предложила внести другую лекарственную форму — раствор для подкожного введения (сейчас в Перечне ЖНВЛП суспензия для подкожного введения и раствор для внутривенного и подкожного введения). Как отметили на заседании комиссии представители главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава, для препарата важна скорее не форма, а дозировка — 200 МЕ. До 2022 года все препараты с МНН инсулин-лизпро были в дозировке 100 МЕ на мл, затем Eli Lilly зарегистрировала препарат «Люмжев», который относится к инсулинам сверхбыстрого действия со вспомогательными веществами, в двух дозировках — 100 МЕ и 200 МЕ. Как указывается в инструкции, вспомогательные вещества натрия цитрат и трепростинил помогают препарату быстрее всасываться. Однако «Люмжев» так и не был введен в гражданский оборот после регистрации.

«Герофарм» зарегистрировал свой препарат в конце 2022 года и уже имеет опыт поставок в несколько регионов.

Еще одна отечественная заявка — антикоагулянт «Димолегин». Он рекомендован для профилактики тромботических осложнений при COVID-19, также компания «Авексима Диол» планирует расширить показания. Сейчас проводятся клинические исследования по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, перенесших протезирование крупных суставов.

Третий препарат — эсмолол — представило ООО «Аспектус Фарма». В ГРЛС есть сведения о зарегистрированных препаратах от компании Baxter и АО «ЭкоФармПлюс». Baxter решила приостановить свою деятельность в России, при этом эсмолол этого производителя в последний раз вводился в гражданский оборот в 2023 году. В 2024 году в оборот вводились препараты «Аспектус Фарма» и «ЭкоФармПлюс».

Какие препараты не включили

Комиссия проголосовала против включения препаратов для лечения гемофилии А. Речь идет о двух МНН лонктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол. В феврале 2022 года оба препарата были одобрены для включения в ЖНВЛП и ВЗН. На текущем заседании производители предложили скидку, но они все равно не были одобрены.

Также в 2022 году к включению в ЖНВЛП были одобрены три препарата для лечения орфанных заболеваний — тедуглутид для лечения синдрома короткой кишки, ланаделумаб для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека и пропранолол в форме раствора для приема внутрь от гемангиомы. Производители не смогли предложить более низкую цену, комиссия проголосовала против.

При этом Минздрав обратился к экспертам-врачам, чтобы они в ближайшее время подготовили предложение по включению пропранолола в форме раствора для приема внутрь в перечень закупаемых фондом «Круг добра» лекарств.

Это было третье заседание Комиссии в 2024 году, 22 августа было одобрено четыре препарата, 23 августа — также четыре.

Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 27 августа МНН Торговое наименование Показание Производитель-заявитель Лекарственная форма ЖНВЛП ВЗН Трастузумаб дерукстекан Энхерту HER2-положительный рак молочной железы, немелкоклеточный рак легкого с мутацией в гене HER2, HER2-положительный рак желудка AstraZeneca Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий Нет Изатуксимаб Сарклиза Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома Sanofi Концентрат для приготовления раствора для инфузий Да Инсулин лизпро РинЛиз 200 Сахарный диабет Герофарм Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл) Да Алоглиптин + пиоглитазон Инкресинк Сахарный диабет Нижфарм Таблетки Да Калия и магния аспарагинат (исключение) Аспаркам, Панагин Дефицит калия и магния Gedeon Richter Таблетки Не исключен Тедуглутид Гэттестив Синдром короткой кишки Takeda Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения Нет N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид Димолегин Профилактика тромботических осложнений при COVID-19 Авексима Диол Таблетки Да Аватромбопаг Доптелет Тромбоцитопения Swedish Orphan Biovitrum Таблетки Нет Лоноктоког альфа Афстила Гемофилия А CSL Behring Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Нет Нет Руриоктоког альфа пэгол Аденовейт Гемофилия А Takeda Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения Нет Нет Роксадустат Эврензо Анемия у пациентов с хронической болезнью почек Astellas Таблетки Да Ланаделумаб Такзайро Профилактика рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека Takeda Раствор для подкожного введения Нет Верицигуат Веркуво ХСН Хроническая сердечная недостаточность Bayer Таблетки Отзыв Финеренон Фириалта Хроническая болезнь почек у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа Bayer Таблетки Отзыв Эсмолол Бревиблок, Бревикард, Эсмолол Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий Аспектус Фарма Раствор для внутривенного введения Да Пропранолол Гемангиол Пролиферирующая инфантильная гемангиома Pierre Fabre Раствор для приема внутрь Нет Инклисиран Сибрава Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия) Novartis Раствор для подкожного введения Да Мометазон (исключение) Несколько Воспаление и зуд при дерматозах Organon Крем, мазь, раствор Не исключен Аброцитиниб Сайбинкью Атопический дерматит средней и тяжелой степени Pfizer Таблетки Отзыв Источник: ГРЛС, Минздрав РФ

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Елена Калиновская

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