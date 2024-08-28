Собянин: «Нацпроект помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участие московского предприятия «Моторика» в национальном проекте «Производительность труда» позволило увеличить выпуск бионических протезов на 20%, сократить время сборки на 16% и на 33% сократить количество неиспользуемых материалов. Так, экономический эффект от участия компании превысил 100 млн рублей. Об этом рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Национальный проект «Производительность труда», реализуемый за счет средств городского бюджета, направлен на повышение объемов производства и прибыльности предприятий без дополнительных затрат. В рамках нацпроекта московская компания «Моторика» усовершенствовала процесс сборки протезов кисти, внедрив поточно-конвейерную систему, стандартизировав рабочие места и оптимизировав загрузку персонала.

«Производители медизделий также могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки для промышленников, которые дают значительные налоговые преференции. Это позволяет предприятиям экономить средства и инвестировать в увеличение объемов выпуска продукции», – сообщил Собянин.

gxpnews