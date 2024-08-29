Минфин предложил применять национальный режим при закупках медизделий и лекарств

Среди иностранных медизделий, которые могут подпасть под ограничения в случае одобрения инициативы, значится медицинская марля, противопролежневые ортопедические матрасы и подушки, контейнеры для сбора биоматериалов и другая продукция. Ограничения также могут коснуться всех лекарственных препаратов.

В проекте постановления обозначено, что запрет и ограничения не затронут товары, произведенные в государствах – членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также работы и услуги, выполняемые и оказываемые зарегистрированными в таких государствах лицами. Кроме того, преимущество российских товаров, регламентированное проектом постановления, распространяется также на продукцию из государств – членов ЕАЭС. Также при достижении отдельными заказчиками минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения товары из стран – членов ЕАЭС будут учитываться с ними на равных условиях.

Согласно тексту проекта, при закупках таких изделий, как медицинская марля, медицинская одежда, нетканые хирургические одноразовые стерильные изделия, антисептические и дезинфицирующие препараты, потребуется сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС. В отношении другой группы медизделий, куда входят контейнеры для заготовки, хранения и транспортировки донорской крови и ее компонентов, мочеприемники и калоприемники, помимо сертификата, потребуется предоставить акт экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ, реквизиты документа, подтверждающего соответствие производства медизделий требованиям ГОСТ.

При закупках лекарственных препаратов также необходим сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС, или заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданное Минпромторгом России до 1 июля 2024 года. Кроме того, тематическим документом потребуется подтвердить, что все стадии производства лекарств, включая синтез молекулы действующего вещества при производстве фармсубстанций, реализовывались на территориях государств – членов ЕАЭС. Помимо этого, необходимо предоставить реквизиты выданного Минпромторгом РФ документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лексредств. В случае непредоставления требуемых документов о том, что препарат, участвующий в закупке, был производен в странах ЕАЭС, лексредство будет считаться поставкой из иностранного государства.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 9 сентября 2024 года.

В июле 2024 года Правительство РФ актуализировало правила формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В соответствии с новым регламентом, российские лексредства или препараты, производство которых локализовано в стране, получат приоритет при включении в список.