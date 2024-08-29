Создание генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям начнется в 2027 году

Начало реализации концепции создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям запланировано на 2027 год. Ранее президент поручил до 1 сентября представить доклад о начале строительства в 2024 году объекта по производству генотерапевтических лекарств.

В 2027 году будет начата реализация уникальной концепции создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова на форуме «Технопром-2024». Как передает ТАСС со ссылкой на Семенову, задача концепции заключается в решении многих проблем орфанных заболеваний.

Проект будет реализован благодаря разрабатываемым технологиям конструирования и быстрого создания генотерапевтических лекарств, а также появившейся возможности проводить диагностику одновременно более 2 тыс. моногенных заболеваний.

По словам замминистра, важная черта нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» — не только разработка медицинской продукции и технологий, но и их реальная доступность для граждан при оказании медицинской помощи.

В апреле президент поручил рассмотреть вопрос о начале строительства в 2024 году объекта по производству генотерапевтических лекарств на базе Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова. Доклад о проделанной работе должны представить до 1 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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