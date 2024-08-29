В Перечень ЖНВЛП с 2025 года может быть включен 21 препарат

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней закончила рассмотрение предложений по обновлению ограничительных списков лекарств. Последний день был самым продуктивным – для включения в Перечень ЖНВЛП одобрено восемь препаратов.

В конце августа Минздрав провел четыре заседания, где было рассмотрено 48 предложений по изменению лекарственных перечней. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали. Из 48 для включения в Перечень ЖНВЛП рекомендован 21 препарат, из них два лекарства также попадут в программу высокозатратных нозологий (ВЗН), еще одно МНН уже есть в ЖНВЛП, но было рекомендовано в ВЗН.

На последнем заседании Комиссия Минздрава рассмотрела 13 предложений. Одно из них касалось исключения лекарственной формы из минимального ассортимента аптек. Производители перестали вводить в гражданский оборот порошок для приготовления суспензии для приема внутрь амоксициллина, из-за этого у аптек возникли проблемы с обеспечением наличия минимального ассортимента. Решение об исключении было принято единогласно.

Для включения в ЖНВЛП одобрен антибиотик биапенем, комбинированный препарат для лечения ВИЧ-инфекции атазанавир + ритонавир, препарат для лечения шизофрении брекспипразол, препарат для больных с рассеянным склерозом фампридин, три комбинированных лекарства для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких – ­ гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон, беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол и будесонид + гликопиррония бромид + формотерол, а также монопрепарат для лечения бронхиальной астмы тезепелумаб.

Несмотря на скидку от производителя Комиссия проголосовала против включения в ЖНВЛП пролонгированной формы лекарства от шизофрении арипипразол, а также препарата фарицимаб, который используется для лечения неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека.

Не включен в Перечень ЖНВЛП комбинированный препарат для пациентов с ВИЧ-инфекцией долутегравир + ламивудин, в 2022 году он был одобрен для включения в Перечень ЖНВЛП. Комиссия попросила снизить цену на комбинацию, исходя из сложившихся закупочных цен. Однако компания не смогла предоставить скидку.

Также члены комиссии проголосовали против включения в перечень клофазимина. У препарата одно показание – лепра, однако он применяется офф-лэйбл для лечения туберкулеза. Производитель планирует внести это показание в инструкцию позже. По словам членов комиссии, необходимо оценить как повлияет на бюджет еще одно показание препарата.

Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 28 августа МНН Торговое наименование Показание Производитель/ заявитель Лекарственная форма ЖНВЛП ВЗН Биапенем Биапенем-АФ, Биапенем, Биапенем-Джиэфси Антибактериальный препарат АлФарма Порошок для приготовления раствора для инфузий Да Амоксициллин (порошок для приготовления суспензии) (исключение из минимального ассортимента аптек) Оспамокс Амосин Медоклав Антибактериальный препарат н/д Порошок для приготовления суспензии Исключен из минимального ассортимента в этой лекарственной форме Клофазимин Клофазимин Лепра ФармКонцепт Таблетки Нет Атазанавир + Ритонавир Атазор-Р ВИЧ-инфекция Фармасинтез Таблетки Да Долутегравир + Ламивудин Довато ВИЧ-инфекция GSK Таблетки Нет Брекспипразол Рексалти Шизофрения H. Lundbeck Таблетки Да Арипипразол Абилифай Ментена Шизофрения, биполярное расстройство H. Lundbeck Лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций с пролонгированным высвобождением Нет Фампридин Кинезиа Нарушение ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом Валента Фарм Таблетки Да Гликопиррония бромид + Индакатерол + Мометазон Энерзейр Бризхалер Бронхиальная астма Novartis Капсулы с порошком для ингаляций Да Беклометазон + Гликопиррония бромид + Формотерол Тримбоу Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма Chiesi Farmaceutici Аэрозоль для ингаляций дозированный Да Будесонид + Гликопиррония бромид + Формотерол Брезтри Аэросфера Хроническая обструктивная болезнь легких AstraZeneca Аэрозоль для ингаляций дозированный Да Тезепелумаб Тезспире Бронхиальная астма AstraZeneca Раствор для подкожного введения Да Ивакафтор + Тезакафтор + Элексакафтор и Ивакафтор Трикафта Муковисцидоз у пациентов в возрасте от 6 лет и старше с по крайней мере одной копией мутации F508del в гене регуляторе трансмембранной проводимости при муковисцидозе (CFTR) или другой мутации Sanofi Таблетки Отозванн Фарицимаб Вабисмо Неоваскулярная (влажная) форма возрастной макулярной дегенерации (нВМД), диабетический макулярный отек Roche Раствор для внутриглазного введения Нет Источник: ГРЛС, Минздрав РФ

Елена Калиновская

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