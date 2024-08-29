В Перечень ЖНВЛП с 2025 года может быть включен 21 препарат

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней закончила рассмотрение предложений по обновлению ограничительных списков лекарств. Последний день был самым продуктивным – для включения в Перечень ЖНВЛП одобрено восемь препаратов.
В конце августа Минздрав провел четыре заседания, где было рассмотрено 48 предложений по изменению лекарственных перечней. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали. Из 48 для включения в Перечень ЖНВЛП рекомендован 21 препарат, из них два лекарства также попадут в программу высокозатратных нозологий (ВЗН), еще одно МНН уже есть в ЖНВЛП, но было рекомендовано в ВЗН.
На последнем заседании Комиссия Минздрава рассмотрела 13 предложений. Одно из них касалось исключения лекарственной формы из минимального ассортимента аптек. Производители перестали вводить в гражданский оборот порошок для приготовления суспензии для приема внутрь амоксициллина, из-за этого у аптек возникли проблемы с обеспечением наличия минимального ассортимента. Решение об исключении было принято единогласно.
Для включения в ЖНВЛП одобрен антибиотик биапенем, комбинированный препарат для лечения ВИЧ-инфекции атазанавир + ритонавир, препарат для лечения шизофрении брекспипразол, препарат для больных с рассеянным склерозом фампридин, три комбинированных лекарства для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких – гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон, беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол и будесонид + гликопиррония бромид + формотерол, а также монопрепарат для лечения бронхиальной астмы тезепелумаб.
Несмотря на скидку от производителя Комиссия проголосовала против включения в ЖНВЛП пролонгированной формы лекарства от шизофрении арипипразол, а также препарата фарицимаб, который используется для лечения неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека.
Не включен в Перечень ЖНВЛП комбинированный препарат для пациентов с ВИЧ-инфекцией долутегравир + ламивудин, в 2022 году он был одобрен для включения в Перечень ЖНВЛП. Комиссия попросила снизить цену на комбинацию, исходя из сложившихся закупочных цен. Однако компания не смогла предоставить скидку.
Также члены комиссии проголосовали против включения в перечень клофазимина. У препарата одно показание – лепра, однако он применяется офф-лэйбл для лечения туберкулеза. Производитель планирует внести это показание в инструкцию позже. По словам членов комиссии, необходимо оценить как повлияет на бюджет еще одно показание препарата.
|Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 28 августа
|МНН
|Торговое наименование
|Показание
|Производитель/ заявитель
|Лекарственная форма
|ЖНВЛП
|ВЗН
|Биапенем
|Биапенем-АФ, Биапенем, Биапенем-Джиэфси
|Антибактериальный препарат
|АлФарма
|Порошок для приготовления раствора для инфузий
|Да
|Амоксициллин (порошок для приготовления суспензии) (исключение из минимального ассортимента аптек)
|Оспамокс
Амосин
Медоклав
|Антибактериальный препарат
|н/д
|Порошок для приготовления суспензии
|Исключен из минимального ассортимента в этой лекарственной форме
|Клофазимин
|Клофазимин
|Лепра
|ФармКонцепт
|Таблетки
|Нет
|Атазанавир + Ритонавир
|Атазор-Р
|ВИЧ-инфекция
|Фармасинтез
|Таблетки
|Да
|Долутегравир + Ламивудин
|Довато
|ВИЧ-инфекция
|GSK
|Таблетки
|Нет
|Брекспипразол
|Рексалти
|Шизофрения
|H. Lundbeck
|Таблетки
|Да
|Арипипразол
|Абилифай Ментена
|Шизофрения, биполярное расстройство
|H. Lundbeck
|Лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций с пролонгированным высвобождением
|Нет
|Фампридин
|Кинезиа
|Нарушение ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом
|Валента Фарм
|Таблетки
|Да
|Гликопиррония бромид + Индакатерол + Мометазон
|Энерзейр Бризхалер
|Бронхиальная астма
|Novartis
|Капсулы с порошком для ингаляций
|Да
|Беклометазон + Гликопиррония бромид + Формотерол
|Тримбоу
|Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма
|Chiesi Farmaceutici
|Аэрозоль для ингаляций дозированный
|Да
|Будесонид + Гликопиррония бромид + Формотерол
|Брезтри Аэросфера
|Хроническая обструктивная болезнь легких
|AstraZeneca
|Аэрозоль для ингаляций дозированный
|Да
|Тезепелумаб
|Тезспире
|Бронхиальная астма
|AstraZeneca
|Раствор для подкожного введения
|Да
|Ивакафтор + Тезакафтор + Элексакафтор и Ивакафтор
|Трикафта
|Муковисцидоз у пациентов в возрасте от 6 лет и старше с по крайней мере одной копией мутации F508del в гене регуляторе трансмембранной проводимости при муковисцидозе (CFTR) или другой мутации
|Sanofi
|Таблетки
|Отозванн
|Фарицимаб
|Вабисмо
|Неоваскулярная (влажная) форма возрастной макулярной дегенерации (нВМД), диабетический макулярный отек
|Roche
|Раствор для внутриглазного введения
|Нет
|Источник: ГРЛС, Минздрав РФ
Елена Калиновская
pharmvestnik