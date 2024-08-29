Sanofi, «Фармимэкс», «Р-Фарм» и «Алексион Фарма» поставят для «Круга добра» 4 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги шести аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов: аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера; ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет; глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С и асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, пишет «ФВ».
У компаний «Санофи Россия», «Фармимэкс», «Р-Фарм» и «Алексион Фарма» не было конкурентов на участие в закупках, поэтому контракты на поставку лекарств будут заключаться по начальной (максимальной) цене аукционов. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил 11 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг
|185 892 табл. (шт.)
|17 176,50
|3 192 973 938,00
|АО «Санофи Россия»
|2
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг
|3 120 г лекарственной формы
|25 813,31
|80 537 527,20
|АО «Фармимэкс»
|3
|Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг
|14 336 шт.
|1 281,90
|18 377 318,40
|АО «Р-Фарм»
|4
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл
|48 мл
|600 954,20
|28 845 801,60
|ООО «Алексион Фарма»
|5
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл
|9,60 мл
|600 954,20
|5 769 160,32
|ООО «Алексион Фарма»
|6
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл
|168 мл
|240 381,90
|40 384 159,20
|ООО «Алексион Фарма»