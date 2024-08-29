Sanofi, «Фармимэкс», «Р-Фарм» и «Алексион Фарма» поставят для «Круга добра» 4 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги шести аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов: аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера; ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет; глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С и асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, пишет «ФВ».

У компаний «Санофи Россия», «Фармимэкс», «Р-Фарм» и «Алексион Фарма» не было конкурентов на участие в закупках, поэтому контракты на поставку лекарств будут заключаться по начальной (максимальной) цене аукционов. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 11 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг 185 892 табл. (шт.) 17 176,50 3 192 973 938,00 АО «Санофи Россия» 2 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 3 120 г лекарственной формы 25 813,31 80 537 527,20 АО «Фармимэкс» 3 Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг 14 336 шт. 1 281,90 18 377 318,40 АО «Р-Фарм» 4 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 48 мл 600 954,20 28 845 801,60 ООО «Алексион Фарма» 5 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 9,60 мл 600 954,20 5 769 160,32 ООО «Алексион Фарма» 6 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл 168 мл 240 381,90 40 384 159,20 ООО «Алексион Фарма»

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