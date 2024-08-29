«  
  »

Sanofi, «Фармимэкс», «Р-Фарм» и «Алексион Фарма» поставят для «Круга добра» 4 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги шести аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов: аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера; ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет; глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С и асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, пишет «ФВ».

У компаний «Санофи Россия», «Фармимэкс», «Р-Фарм» и «Алексион Фарма» не было конкурентов на участие в закупках, поэтому контракты на поставку лекарств будут заключаться по начальной (максимальной) цене аукционов. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 11 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик
1 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг 185 892 табл. (шт.) 17 176,50 3 192 973 938,00 АО «Санофи Россия»
2 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 3 120 г лекарственной формы 25 813,31 80 537 527,20 АО «Фармимэкс»
3 Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг 14 336 шт. 1 281,90 18 377 318,40 АО «Р-Фарм»
4 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 48 мл 600 954,20 28 845 801,60 ООО «Алексион Фарма»
5 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 9,60 мл 600 954,20 5 769 160,32 ООО «Алексион Фарма»
6 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл 168 мл 240 381,90 40 384 159,20 ООО «Алексион Фарма»

gxpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

29 августа, 2024 | Просмотров: 122