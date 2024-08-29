«Росатом» до конца года представит первый томограф на базе российского излучателя

О завершении работ и создании экспериментального образца компьютерного томографа до конца 2024 года рассказал руководитель направления «ядерная медицина» ГК «Росатом» Валентин Смирнов. По его словам, ранее в России предпринимались четыре попытки создания отечественного томографа, однако они не увенчались успехом.

Проект реализует подведомственное госкорпорации «Русатом РДС». Общий чек проекта не раскрывается, однако научно-исследовательские и конструкторские работы по созданию рентгеновского излучателя для томографа обошлись госкорпорации в 1,193 млрд рублей. Подрядчик госкорпорации, как и технические параметры томографа, не раскрывается.

В начале августа 2024 года ВНИИИМТ Росздравнадзора валидировал излучатель, разработанный госкорпорацией, в качестве совместимых комплектующих для импортных томографов Canon Medical Systems. Использование трубки ИРТ.ЛУЧ-7.000.000 одобрено для компьютерных томографов серии Aquilion 16, 32, 64 среза и Aquilion LB.

«Русатом РДС» – отраслевой интегратор ГК «Росатом» в области производства техники и электроники. Помимо создания томографа, дивизион занимается и другими исследовательскими работами в области медицины, например, в части биоразлагаемых имплантов.

Российский рынок КТ оценивается в 20–30 млрд рублей в год. Здесь зарегистрирован российский КТ «КТР» санкт-петербургского производителя НИПК «Электрон», однако, как следует из регистрационного досье, в «КТР» допускается использование нескольких взаимозаменяемых узлов, например, сканера китайской Neusoft Medical Systems или немецкой Roesys RSGH, излучателя Dunlee (Германия – США), или Philips (Нидерланды), или Toshiba Canon (Япония), или Varex Imaging Corporation (Китай).

Ключевые вендоры – GE Healthcare, Philips и Canon Medical Systems – вынашивали планы по локализации медтехники в России. Часть из них была реализована, как в случае со сборкой КТ Optima, на мощностях ООО «МТЛ» в Малаховке Московской области. Также готовилась локализация техники CMS на мощностях совместного предприятия «Р-Фарм» и CMS «Арпи Канон Медикал Системз». Нидерландский вендор Philips рассчитывал начать сборку КТ на мощностях АО «Рентгенпром» в Апрелевке Московской области. Однако все эти проекты использовали импортные комплектующие, в частности, рентгеновские трубки. После введения в мае 2023 года жестких мер экспортного контроля они попали в перечень продукции двойного назначения, а их поставки в Россию даже для медицинских целей усложнились.

Фото: freepik.com

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