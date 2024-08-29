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«Росатом» до конца года представит первый томограф на базе российского излучателя

Госкорпорация «Росатом» намерена представить пилотный вариант первого отечественного компьютерного томографа, созданного на базе российского излучателя, до конца 2024 года. Общий чек проекта не раскрывается, однако разработка только рентгеновского излучателя оценивалась в 1,193 млрд рублей. В зарегистрированных ранее отечественных разработках применялись иностранные компоненты, что ставило пользователей в зависимость от импортных запчастей.

О завершении работ и создании экспериментального образца компьютерного томографа до конца 2024 года рассказал руководитель направления «ядерная медицина» ГК «Росатом» Валентин Смирнов. По его словам, ранее в России предпринимались четыре попытки создания отечественного томографа, однако они не увенчались успехом.

Проект реализует подведомственное госкорпорации «Русатом РДС». Общий чек проекта не раскрывается, однако научно-исследовательские и конструкторские работы по созданию рентгеновского излучателя для томографа обошлись госкорпорации в 1,193 млрд рублей. Подрядчик госкорпорации, как и технические параметры томографа, не раскрывается.

В начале августа 2024 года ВНИИИМТ Росздравнадзора валидировал излучатель, разработанный госкорпорацией, в качестве совместимых комплектующих для импортных томографов Canon Medical Systems. Использование трубки ИРТ.ЛУЧ-7.000.000 одобрено для компьютерных томографов серии Aquilion 16, 32, 64 среза и Aquilion LB.

«Русатом РДС» – отраслевой интегратор ГК «Росатом» в области производства техники и электроники. Помимо создания томографа, дивизион занимается и другими исследовательскими работами в области медицины, например, в части биоразлагаемых имплантов.

Российский рынок КТ оценивается в 20–30 млрд рублей в год. Здесь зарегистрирован российский КТ «КТР» санкт-петербургского производителя НИПК «Электрон», однако, как следует из регистрационного досье, в «КТР» допускается использование нескольких взаимозаменяемых узлов, например, сканера китайской Neusoft Medical Systems или немецкой Roesys RSGH, излучателя Dunlee (Германия – США), или Philips (Нидерланды), или Toshiba Canon (Япония), или Varex Imaging Corporation (Китай).

Ключевые вендоры – GE Healthcare, Philips и Canon Medical Systems – вынашивали планы по локализации медтехники в России. Часть из них была реализована, как в случае со сборкой КТ Optima, на мощностях ООО «МТЛ» в Малаховке Московской области. Также готовилась локализация техники CMS на мощностях совместного предприятия «Р-Фарм» и CMS «Арпи Канон Медикал Системз». Нидерландский вендор Philips рассчитывал начать сборку КТ на мощностях АО «Рентгенпром» в Апрелевке Московской области. Однако все эти проекты использовали импортные комплектующие, в частности, рентгеновские трубки. После введения в мае 2023 года жестких мер экспортного контроля они попали в перечень продукции двойного назначения, а их поставки в Россию даже для медицинских целей усложнились.
Фото: freepik.com

vademec

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29 августа, 2024 | Просмотров: 97