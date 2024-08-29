Александр Монастырев: «Нужно оставаться на Дальнем Востоке и там «выкарабкиваться» из кризиса»

Совокупный долг «Монастырёв.рф» превысил 3 млрд руб. Поставки товара в сеть прекращены. Переговоры с потенциальными партнерами затянулись, времени, чтобы сохранить работоспособность сети и ее коллектив, остается все меньше. У ее владельца и Сбербанка, предоставлявшего компании банковские гарантии, есть месяц, чтобы найти инвестора. Александр Монастырев рассказал «ФВ» о причинах кризиса и о том, сколько времени понадобится новому владельцу, чтобы рассчитаться с задолженностью.

Что предлагают инвестору

— Недавно вы рассказали «ФВ» о поисках ключевого партнера для развития сети. Расскажите об этом решении.

— Сейчас совокупный долг «Монастырёв.рф» составляет 3,1 млрд руб. В эту сумму входит задолженность Сбербанку по выплаченным банковским гарантиям (2,2 млрд руб.), долги поставщикам (850 млн руб.), налоговая задолженность. Компания совместно со Сбербанком ищет инвестора: мы готовы предложить ему максимально выгодные условия.

Потенциальный партнер может приобрести от 70 до 100% акций. Сбербанк готов реструктуризировать долг — переуступить его инвестору на удобных условиях (либо «длинный» кредит по сниженной ставке, либо дисконт). Поставщики, видя ситуацию, в которой мы оказались, готовы предложить инвестору закрыть долги с дисконтом (за 50—70% от их стоимости).

— Какие активы сейчас есть у компании?

— Стоимость активов составляет 850 млн руб. Это товарный остаток (400 млн руб.) и материальные активы (компьютеры, оборудование, техника). Новому владельцу нужно инвестировать в бизнес 600—700 млн руб. Эти средства пойдут на закрытие долгов поставщикам. Предоставив им гарантии или поручительства, можно будет наполнить сеть товаром. Согласно нашим расчетам, сумму, необходимую для покрытия долга Сбербанку, компания может заработать за год.

— Есть ли сейчас желающие купить сеть?

— Пока переговоры ведутся с крупными инвесторами из фармрынка, это пять компаний. Это крупные компании, где скорость принятия стратегических решений такова, что мы не можем так долго ждать. Аптеки стоят без товара: с 10 августа поставки остановлены.

Почему сеть оказалась на грани банкротства

— В чем причина плачевного состояния компании?

— Мы увлеклись открытиями новых точек. Два года назад у нас было 100 аптек, и за это время компания открыла еще 200 аптек — из них, к сожалению, 36 пришлось закрыть. Причина была в неверном выборе локаций: например, в Москве «Монастырёв.рф» открыл 30 аптек, но сохранил только девять.

В сеть «Монастырёв.рф» входит 263 аптеки, из них в Приморском крае — 196 аптек, в Хабаровском крае — 56 аптек, в Новосибирске — 2 аптеки, в Москве — 2 аптеки. Товарооборот в 2023 году составил 13,6 млрд руб.

Программа интенсивного развития была построена в расчете на инвестора, с которым уже были достигнуты предварительные договоренности. Однако он отказался от своих планов, а мы в этот момент уже «разогнались». В результате возник кассовый разрыв.

А дальше все происходило так, как сейчас часто бывает на фармрынке: вместо того, чтобы нам помочь, поставщики начали ужесточать условия. Если раньше мы могли покрывать банковскими гарантиями половину от объема поставок, то теперь нужно было 100%. Кассовый разрыв стал увеличиваться, Сбербанк не успел отработать все условия вовремя и поставки были остановлены.

— Получается, что ситуацию усугубило ужесточение условий поставок?

— Суть розничного фармбизнеса в России такова: аптеки зарабатывают на положительных оборотных средствах, которые возникают за счет отсрочек платежей в 60—90 дней от поставщиков. На наценке заработать невозможно, эти средства уходят на зарплаты сотрудников и обязательные платежи. Рассчитывая, что нас поддержит инвестор, мы деньги поставщиков потратили на открытие аптек, поскольку собственных средств не было. В целом схема была бы рабочей, но нужно было вовремя остановиться.

Количество аптек росло, а больше аптек означает, что нужно еще больше товара. Ты идешь к поставщикам, а они просят еще больше банковских гарантий, но Сбербанк их не дает, потому что выручка еще не выросла. Я не предусмотрел, что поставщики встанут в позу и не будут отгружать товар в новые аптеки без полного покрытия банковскими гарантиями. Проблемы росли как снежный ком и в результате полностью накрыли нас.

Может ли «Монастырёв.рф» выжить

— Вы думаете, реально вернуть сети эффективность?

— В сети хорошие аптеки, персонал сохранен. Сейчас они работают на остатках, их жизненно необходимо загрузить товаром. Будет товар — появятся деньги.

Выручка сети при полной загрузке товаром составляет 1,5 млрд в месяц. Чистый кэш-флоу с учетом отсрочки платежа за два месяца составит 3 млрд руб. Все работоспособное — мы платим аренду, заработные платы — и ждем инвестора. Проблема заключается только в сроках: продержаться сеть сможет не более месяца.

— В своей ситуации вы видите параллели с историей «Годовалова»?

— Нет, поскольку «Аптеки от склада» — менее эффективная аптечная сеть.

Средняя выручка на аптеку у компании составляла 1 млн руб., у нас это 5—6 млн руб. Мы много лет занимали первые места в различных рейтингах по показателям эффективности.

У разорения могут быть две причины: безудержные траты и вывод средств (это как раз история «Аптек от склада») или болезнь роста — безудержные открытия, которые не обеспечены инвестированием. Последнее — моя ошибка, я не смог вовремя остановиться.

— Новому владельцу стоит продавать аптеки в «не родных» для вас регионах?

— Да, и московские (девять точек), и новосибирские (две аптеки). В Москве у нас не получилось показать какие-то феноменальные результаты, мы открыли среднестатистические аптеки с выручкой 2—3 млн руб. Мы не попали в нужные локации, прогорели в истории с открытием аптек во «ВкусВиллах», который закрывал магазины с той же скоростью, что и открывал, — и нам пришлось следом за ним закрывать аптеки. На московские аптеки у нас уже есть покупатель.

Я уверен, что компании нужно оставаться на Дальнем Востоке и там «выкарабкиваться» из кризиса. Есть план, есть потенциал. Надеюсь, что их удастся претворить в жизнь.

Фото: Анжела Мнацаканян

Ольга Коберник

pharmvestnik