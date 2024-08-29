Выручка «Промомеда» в первом полугодии 2024 года выросла на 22% год к году

Рост выручки компании «Промомед» в первом полугодии составил 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а опережающий рост EBITDA увеличился на 54%. Компания получила за шесть месяцев 26 регистрационных удостоверений и зарегистрировала 12 новых патентов.

Биофармацевтическая компания «Промомед» поделилась результатами работы за первые шесть месяцев 2024 года. Как сообщили в пресс-службе компании, рост составил 22%, а опережающий рост EBITDA увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания продемонстрировала также рост числа новых лекарств, которые закончили процедуру регистрации: всего было выдано 26 регистрационных удостоверений на препараты. В их числе 15 РУ на препараты для лечения онкологических заболеваний, четыре — на препараты для борьбы с инфекциями, четыре — на препараты общей терапии, два — на препараты для лечения аутоиммунных заболеваний и один — на препарат для лечения сахарного диабета. Также компания зарегистрировала 12 новых патентов. Доля выручки инновационных препаратов выросла до 57%, а биотехнологических препаратов — до 39%.

«Инвестиции в R&D, как мы обещали, составили почти 10% от выручки, при этом показатель Чистый долг/EBITDA снизился до целевого значения 2,5х. Мы реализуем комплекс мер по повышению операционной эффективности, проводим глубокую цифровую трансформацию процессов Sales and Operations Planning и активно применяем искусственный интеллект в разработке инновационных продуктов», — прокомментировал генеральный директор «Промомеда» Александр Ефремов.

Прогноз рентабельности по чистой прибыли по итогам текущего года не изменился и, как следует из отчета компании, составит более 15%. Скорректированная на разовые расходы чистая прибыль за первое полугодие 2024 года выросла на 47% относительно сопоставимого периода прошлого года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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