Химзавод НИОПИК в Московской области реконструируют за 3,4 млрд рублей

В городском округе Долгопрудный Московской области проводится реконструкция и техническое перевооружение опытного завода АО «НИОПИК», который выпускает химикаты для промышленности, дезинфицирующие средства, фармацевтические субстанции и один лекарственный препарат – «Аласенс». Завершить работы планируется в четвертом квартале 2025 года. Общий объем инвестиций составит 3,4 млрд рублей, рассказал глава муниципалитета Владислав Юдин в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Он пояснил, что всего в округе на этапе реализации 22 инвестпроекта на общую сумму порядка 11 млрд рублей. «Причем не только новых, но и ранее запущенных, где идет расширение производства. Суммарные инвестиции – почти 11 млрд рублей. Планируется дополнительно создать около 1650 рабочих мест», – сказал он.

«Аласенс» применяется для флюоресцентной диагностики злокачественных новообразований мочевого пузыря, гортани, трахеи, бронхов, слизистой оболочки полости рта и пищеварительного тракта, раннего рака эндометрия, предопухолевой и опухолевой патологии шейки матки, метастатического поражения брюшины. Среди фармсубстанций, выпускаемых на заводе в Долгопрудном, числятся дротаверин, фонтурацетам, фабомотизол, умифеновир, таурин, пикамилон, миристамед.

В 2022 году НИОПИК был внесен в перечень стратегических предприятий. С 1994 года он имеет статус государственного научного центра Российской Федерации.

gxpnews