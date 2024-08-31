«Промис» провел успешный эксперимент по выгрузке инструкций и изображений упаковки в МДЛП и «Честный знак»

Производители и импортеры лекарств приняли участие в пилотном проекте по выгрузке изображений упаковки товара и инструкций по медицинскому применению в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Цель «пилота» – предоставить пациентам доступ к электронным инструкциям по медицинскому применению и актуальному изображению упаковки через DataMatrix-код. Эксперимент проводился по инициативе ЦРПТ, который положительно оценил его результаты. В тестировании нового функционала в системе маркировки приняли участие 40 фармацевтических компаний.

Как отметили в ЦРПТ, тестирование проводилось в связи с запросом пациентов, которым одно и тоже лекарство попадалось в упаковках с разным дизайном. Это вызывало подозрения – не является ли товар контрафактным или фальсифицированным.

Эксперимент по выгрузке изображений упаковки и текста инструкций в МДЛП, а затем и в «Честный знак» также провела компания «Промис» через собственную информационную систему «Мастер интеграций». Она была создана для удобной агрегации и выгрузки изображения упаковки и инструкции лекарственного препарата в систему МДЛП. Новый функционал разработчики оценивали вместе со специалистами АО «Фармцентр ВИЛАР».

По словам заместителя начальника производственно-технологического отдела АО «Фармцентр ВИЛАР» Оксаны Блиновой, актуальность изображения упаковки и содержания инструкции на сайте «Честный знак» – показатель клиентоцентричности компании. Благодаря наличию максимально полной информации о лекарственных препаратах, повышается доверие пациента к их производителю. Кроме того, шаг в сторону цифровизации говорит о том, что компания поддерживает экологические ценности.

«Мы работаем для того, чтобы пациентам было проще и удобнее пользоваться нашей продукцией. Поэтому решили принять участие в проекте компании «Промис», чтобы использовать механизм выгрузки информации в «Честный знак» и в дальнейшем перейти на новый формат информирования пациентов о наших препаратах и их свойствах. В ходе эксперимента не все получилось с первого раза, в процессе работы выявились разные нюансы. Например, сначала требовалось, чтобы в УКЭПе была подключена возможность загрузки информации об изображении. Затем пришлось связываться с сотрудниками «Честного знака», чтобы разобраться в том, как работает их платформа. Мы учились на ошибках и получили достойный результат. Эксперимент по выгрузке изображения упаковки и инструкции прошел успешно», – заключила Оксана Блинова.

По словам руководителя проектов внедрения информационных систем АО «Промис» Александра Зайцева, в ходе эксперимента были обнаружены различные нюансы работы боевого сервера, который отличается от тестовой версии. Поэтому потребовалось время, чтобы разобраться в настройках. В конечном итоге все данные удалось успешно загрузить в МДЛП, после чего они оказались в «Честном знаке».

При этом специалист отметил, что экспорт в МДЛП инструкций для лекарств в формате JSON – довольно трудоемкий процесс, который доступен далеко не каждому пользователю. В системе задан жесткий список разделов, который позволяет переместить туда далеко не все согласованные Минздравом РФ инструкции.

Чтобы сделать процесс экспорта инструкций в формате JSON более доступным и понятным для пользователей, команда «Промис» завершает разработку нового функционала «Мастера интеграций». Он позволит легко загружать в систему текстовые документы и переводить их в нужный формат без специализированных знаний.

Система «Мастер интеграций» – новый инструмент, позволяющий загружать изображения упаковки и данные из инструкций в ФГИС МДЛП, после чего они попадают в «Честный знак». При сканировании кода маркировки на упаковке лекарства, потребитель видит актуальное изображение и информацию о препарате на экране своего смартфона. Это позволяет пациенту убедиться в том, что он держит в руках подлинный товар.

Напомним, с 1 сентября 2023 года ЦРПТ проводило эксперимент, в рамках которого фармпроизводители могли добровольно предоставлять инструкции по медицинскому применению и актуальное изображение упаковки лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП. По информации ЦРПТ, итоги эксперимента рассмотрит Министерство здравоохранения РФ и примет решение о целесообразности утверждения обязательных требований.

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