Два российских учебных заведения договорились разрабатывать ЛП из растительного сырья

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) и Бурятская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) им. В. Р. Филиппова договорились о сотрудничестве в сфере переработки лекарственных растений. Партнеры будут совместно вести исследования с целью разработки лекарств растительного происхождения. Соглашение об этом подписано в ходе форума «Технопром-2024» в Новосибирске, передает «Интерфакс».

Ожидается, что совместная деятельность двух учебных заведений будет способствовать разработке конкурентоспособных биофармацевтических продуктов растительного происхождения. По словам руководителя проектного офиса БГСХА Василия Булутова, проект по лекарственному растениеводству является стратегическим для академии, а соглашение с СибГМУ позволит ученым обмениваться информацией и существующими наработками, развивать совместные образовательные программы.

«У нас открывается возможность обмена в рамках сетевых программ и летних школ. Кроме этого, вузы будут использовать имеющуюся исследовательскую инфраструктуру для совместных научных разработок. В ближайшей перспективе – организация совместных симпозиумов, семинаров и конференций, а также организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава», – заявил он.

СибГМУ также намерен реализовывать совместные проекты с бурятской ГСХА на своей производственной базе. «Мы хотим идеи и наработки БГСХА доводить уже до готовых лекарственных форм. Планируем по всем правилам GMP доводить эти технологии до рынка», – сказал ректор университета Евгений Куликов.

Ранее Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложил включить в Государственный реестр сортов и гибридов растения, на основе которых создаются лекарства, а также упростить их регистрацию на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и признать эфиромасличное производство и выращивание лекарственных растений приоритетными подотраслями агропромышленного комплекса.

gxpnews