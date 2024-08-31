Ассоциация фармацевтов Таджикистана намерена укрепить сотрудничество с Россией

«Поставки фармацевтической продукции являются важным звеном во внешней торговле с Таджикистаном, не только как экономическая составляющая в общем объеме товарооборота. Обеспечение республики качественными и доступными товарами является важным элементом социального характера. Также мы всегда открыты к диалогу по совместным проектам и форматам взаимодействия», – подчеркнул торгпред во время беседы.

Стороны отметили снижение товарооборота в фармацевтической отрасли, однако выразили уверенность в том, что развитие контрактного производства, организация прямых поставок от российских производителей и усиление позиций крупных дистрибьютеров на рынке Таджикистана способны дать новый импульс двустороннему сотрудничеству.

«Предприятия фармацевтической отрасли Таджикистана заинтересованы в сотрудничестве непосредственно с российскими производителями. Мы понимаем важность целенаправленной работы по поддержанию качества продукции, представленной на рынке нашей страны, и будем дальше стремиться развивать взаимовыгодные отношения», – заключил Файзиддин Сайфуллозода.

По итогам встречи достигнута договоренность о развитии дальнейшей коммуникации по данному вопросу и содействии предприятиям и организациям в целях реализации потенциала сотрудничества двух стран.

gxpnews