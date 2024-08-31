ВОЗ приглашает производителей тестов на оспу обезьян на экстренную проверку для ускорения доступа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о намерении ускорить доступ к диагностическим тестам на оспу обезьян (mpox), призвав производителей представить свою продукцию на экстренную проверку. Это решение было принято в связи с острой необходимостью в эффективных методах диагностики, особенно среди уязвимых и малообеспеченных групп населения, пишет Reuters.

ВОЗ призвала производителей подать заявки на включение в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что позволит быстрее одобрять медицинские продукты, включая вакцины, тесты и методы лечения. Этот шаг направлен на содействие странам в закупке необходимых диагностических средств через агентства ООН и других партнеров.

Резкое распространение новой формы вируса, которая легко передается при тесном контакте, вызвало глобальную обеспокоенность. В начале этого месяца ВОЗ объявила mpox чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Вирус распространился за пределы Демократической Республики Конго, случаи заражения были подтверждены в Швеции и Таиланде.

В условиях быстрого роста числа случаев заболевания, особенно в Конго, где на этой неделе было зарегистрировано около 1000 новых случаев, потребность в диагностических тестах значительно возросла. В ближайшие недели планируется поставка еще 30 тысяч тестов в страны Африки.

ВОЗ также обновила свои рекомендации по диагностическому тестированию нового штамма вируса и сотрудничает со странами для его внедрения. Производителям диагностических средств in vitro было предложено оперативно предоставить данные о качестве, безопасности и эффективности тестов для ускорения их одобрения.

gxpnews