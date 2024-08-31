FDA одобрило вакцину компании Emergent для лиц с высоким риском заражения mpox

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило расширенное использование вакцины ACAM2000 компании Emergent BioSolutions, включив ЛП в список рекомендованных для лиц с высоким риском заражения оспы обезьян (mpox). В этом месяце Всемирная организация здравоохранения вновь объявила mpox чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за быстрого распространения нового варианта вируса в Африке.

Одобрение FDA последовало за заявкой Emergent в ВОЗ на включение вакцины ACAM2000 в список для экстренного использования. На прошлой неделе компания объявила о передаче 50 тысяч доз вакцины Демократической Республике Конго и другим пострадавшим странам, включая Бурунди, Кению, Руанду и Уганду, для борьбы со вспышкой оспы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у вакцины ACAM2000 больше известных побочных эффектов по сравнению с вакциной Jynneos, разработанной датской компанией Bavarian Nordic. ACAM2000, являясь живой реплицирующейся вирусной вакциной, может вызвать миокардит или перикардит – воспаление сердечной мышцы или оболочки сердца – у одного из 175 новых получателей.

gxpnews