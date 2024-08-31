Ущерб от гриппа в России за 2023 год вырос втрое

В 2023 году вирус гриппа нанес экономике России ущерб в размере 9,8 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2022 году, когда убытки составили 3,3 млрд рублей. Об этом сообщил Александр Горелов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на Всероссийской мультимедийной конференции «Время жить».

По его словам, рост ущерба связан с увеличением заболеваемости, что подчеркивает важность профилактики и вакцинации. Экономический ущерб включает затраты на противодействие инфекции, лечение, временную нетрудоспособность граждан и связанные с этим потери, а также случаи смертности.

«Если мы посмотрим на доклад главного государственного санитарного врача за прошлый год, грипп нанес 9-миллиардный ущерб для нашей страны. За 2022 год ущерб от гриппа был 3,3 млрд, то есть стоимость гриппа для нашей страны в денежном эквиваленте возросла в три раза», – сказал он на Всероссийской мультимедийной конференции «Время жить». Он добавил, что проблема гриппа является серьезной. По его мнению, важно проводить профилактику и вакцинацию, так как именно с этим связан рост заболеваемости.

Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году», ущерб от гриппа в прошлом году достиг рекордных значений за последние 10 лет. Заболеваемость гриппом в 2023 году составила 166,94 случая на 100 тысяч населения, что в 2,7 раза выше, чем в 2022 году.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 августа сообщил, что более 20 млн доз вакцин от гриппа уже отгружены в рамках подготовки к сезонному подъему заболеваемости.

Ранее Минфин РФ подготовил проект правительственного постановления, в котором предлагается распространить национальный режим на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также на закупки товаров отдельными видами юрлиц.

gxpnews