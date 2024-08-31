AstraZeneca инвестирует $135 млн в расширение биофармацевтического завода в Швеции

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о своих планах вложить $135 млн в расширение производственных мощностей на своем заводе в Седертелье, Швеция, тем самым увеличив их на 50%. Проект предусматривает расширение существующего здания на 2700 кв. м и установку нового оборудования для наполнения биологических препаратов в предварительно заполненные шприцы. Компания рассчитывает начать производство на обновленном объекте в четвертом квартале 2027 года. AstraZeneca добавила, что это также создаст новые рабочие места, но при этом не сообщила точное количество.

«Расширение усилит нашу способность поставлять высококачественные, меняющие жизнь лекарства пациентам по всему миру», – отметил Пер Альфредссон, старший вице-президент AstraZeneca по глобальным биологическим операциям, подчеркнув доверие компании к компетентности и потенциалу региона.

Завод в Седертелье является ключевым объектом для реализации глобальных амбиций AstraZeneca в области биопрепаратов, которые составляют основную часть портфеля компании. Объект оборудован передовыми технологиями, которые помогут доставить эти препараты пациентам.

Расширение происходит на фоне соглашения с европейским лидером в области возобновляемой энергии, Statkraft, заключенного год назад. В рамках этой сделки AstraZeneca будет закупать 200 гигаватт-часов ветровой энергии ежегодно в течение 10 лет, что покроет около 80% потребностей компании в электроэнергии на объектах в Гетеборге и Седертелье.

Ранее стало известно, что AstraZeneca рассматривает перенос производства вакцин из Великобритании в США из-за разногласий с правительством.

gxpnews