Евростат отчитался об объеме поставок препаратов из Евросоюза в Россию

Экспорт фармацевтической продукции из ЕС в Россию сохраняется на стабильном уровне, несмотря на санкции, составив 2,03 млрд евро во II квартале 2024 года. Поставки других категорий товаров значительно сократились, позволив препаратам стать ключевой статьей европейского экспорта в Россию на фоне действующих ограничений.

Объем экспорта фармацевтической продукции из Европейского союза (ЕС) в Россию остается на прежнем уровне, несмотря на введенные санкции. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Во II квартале 2024 года объем поставок фармацевтических товаров из стран ЕС в Россию составил 2,03 млрд евро. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года он составил — 1,98 млрд, а в I квартале этого года — 2,07 млрд. Пиковые показатели экспортных операций лекарственных средств были зафиксированы в IV квартале 2022 года, тогда объем поставок составил — 2,9 млрд евро.

По информации Евростата, в 2023 году страны Евросоюза поставили в Россию медикаментов на 8,7 млрд евро, что на 12% меньше, чем в 2022 году — 9,9 млрд евро. Судя по объему экспорта в 4,1 млрд евро за первое полугодие 2024 года, поставки фармпродукции сохранят стабильную динамику и впредь. Более того, исходя из приводимых данных, в условиях действующих ограничений лекарственные средства выделяются как ведущая статья экспорта из Европы в РФ по сравнению с иными группами товаров.

Как отмечает европейское статистическое ведомство, препараты остаются одной из немногих категорий товаров, поставки которых продолжаются в Россию без серьезного снижения их объема. Для сравнения:

Категория товаров II квартал 2021 года II квартал 2024 года Динамика,% Фармпродукция 1,8 млрд евро 2,03 млрд евро +13 Машинное оборудование 5,1 млрд евро 837 млн евро -84 Транспортные средства 2,3 млрд евро 62 млн евро -97 Полимерные материалы и изделия из них 1,1 млрд евро 284 млн евро -74 Электрооборудование 1,8 млрд евро 152 млн евро -92 Фото: freepik

Владимир Заболотских

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