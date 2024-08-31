BioNTech начала испытания мРНК-вакцины против рака легких

Начались клинические испытания мРНК-вакцины против рака легких, разработанной компанией BioNTech. Первый участник исследования из Великобритании получил серию из шести инъекций с разными РНК-последовательностями.

Стартовали клинические испытания вакцины против рака легких BNT116. Об этом сообщила газета The Guardian. Первая фаза испытаний пройдет в 34 центрах в семи странах — Великобритании, США, Турции, Венгрии, Испании, Германии и Польше.

Препарат был разработан биотехнологической компанией BioNTech. В его основу легла технология мРНК, которая ранее использовалась немецким производителем при создании вакцины от COVID-19 совместно с Pfizer.

Традиционные методы лечения рака, такие как хирургическое вмешательство, лучевая терапия или химиотерапия, могут уничтожать не только раковые, но и здоровые клетки. В отличие от них мРНК-вакцины способны точечно воздействовать на злокачественные новообразования, минимизируя побочные эффекты.

В основе действия вакцины лежит передача содержащихся в ней инструкций по синтезу белковых структур, идентичных тем, что присутствуют в опухолевых клетках. После введения вакцины клетки организма начинают вырабатывать характерные для рака белки, что побуждает иммунную систему распознавать и уничтожать раковые образования. Каждая инъекция содержит разные РНК-последовательности, что позволяет комплексно воздействовать на опухоль.

Первым участником исследований стал 67-летний специалист по искусственному интеллекту Януш Рач из Лондона, которому в мае был поставлен диагноз рак легких. За полчаса ему ввели шесть последовательных инъекций с разными нитями РНК, выдерживая интервал в пять минут. Процедуру осуществлял Национальный институт исследований в области здравоохранения при Университетском колледже Лондона.

Рач будет получать вакцину еженедельно в течение шести недель подряд, а затем каждые три недели на протяжении 54 недель. Препарат применяют в дополнение к стандартной иммунотерапии.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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