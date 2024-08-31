Мосгорсуд оставил без изменений приговор Шпигелю по делу о взятках

Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции по делу о взятках в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля. Приговоры им и другим фигурантам дела оставили в силе.

Мосгорсуд завершил рассмотрение по апелляционным жалобам адвокатов на приговор Измайловского районного суда города Москвы. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, приговор оставили без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

В январе 2024 года суд первой инстанции признал виновным по делу о коррупции основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима, экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву — 12 лет строгого режима. Генеральный директор компании «Фармация» Антон Колосков был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии. Двое посредников — Федор Федотов и Геннадий Марков — получили по 7 лет и 6 месяцев колонии.

Следствие обвинило Бориса Шпигеля, Евгению Шпигель, а также Антона Колоскова в даче взяток Ивану Белозерцеву в виде часов за 5,7 млн руб., автомобиля Mercedes-Benz V250D (позднее исключено из дела) и денежной суммы в размере 20 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества.

Суд признал Шпигеля виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ), а экс-губернатора — в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Каждый из них должен заплатить штраф в 450 млн руб., их лишили государственных наград. Белозерцеву запретили в течение десяти лет занимать должности в госорганах.

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции