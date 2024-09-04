Суд ЕС поддержал фармкомпанию Illumina в споре с Еврокомиссией

Американская компания по секвенированию генов Illumina выиграла судебный процесс, инициированный Еврокомиссией после ее решения купить производителя диагностических онкотестов Grail за $7,1 млрд. В 2022 году Европейский суд общей юрисдикции (General Court) вынес решение в пользу комиссии после того, как компания попыталась оспорить проверку слияния в ЕС, однако теперь Суд Европейского союза (CJEU) аннулировал его.

«Суд Европейского союза отменяет решение Европейского суда общей юрисдикции и аннулирует решения, которыми апеллировала комиссия в отношении данной сделки», – пишет Reuters со ссылкой на заявление судей CJEU.

Grail была создана Illumina в 2016 году и выделена из нее позднее в самостоятельную компанию. В сентябре 2020-го Illumina объявила о намерении выкупить Grail обратно за $7,1 млрд и закрыла сделку в августе 2021 года – без одобрения Брюсселя. Вскоре Еврокомиссия потребовала разорвать сделку и оштрафовала Illumina на €432 млн ($478 млн). Тем не менее нынешнее постановление CJEU означает, что компании более не нужно платить штраф. Решение окончательное и не может быть обжаловано.

gxpnews