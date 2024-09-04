РФПИ посодействует локализации производства российских ЛП в Монголии

На территории Монголии планируется запустить производство российских лекарств – о сотрудничестве в этой области договорились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и местная фармкомпания MEIC. Партнерство предполагает осуществление совместных инвестиций в проекты по технологическому трансферу и локализации производства российских фармпрепаратов на территории Монголии.

«Дополнительным преимуществом локализации является также повышение научных и кадровых компетенций, освоение передовых технологий и внедрение лучших практик отрасли», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФПИ и MEIC также договорились о совместной работе по привлечению соинвесторов и международных партнеров фонда в проекты на территории Монголии по трансферу и локализации технологий производства лекарств.

gxpnews