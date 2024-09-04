Ученые связали прием препаратов от диабета со снижением риска деменции на 35%

Крупное корейское исследование показало, что прием ингибиторов НГЛТ-2, назначаемых при диабете 2-го типа, может снижать риск развития деменции на 35%. Ученые проанализировали данные более 220 тыс. пациентов. При этом ученые отметили, что для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дальнейшие клинические испытания.

Лекарства, используемые для лечения диабета 2-го типа, привели к снижению риска развития деменции на 35%. Об этом свидетельствуют результаты крупного корейского исследования, опубликованного в журнале BMJ.

Ученые проанализировали данные более 220 тыс. пациентов с диабетом 2-го типа в возрасте от 40 до 69 лет. Половина из них принимала ингибиторы НГЛТ-2 (натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа), а другая половина – ингибиторы DPP-4 (дипептидилпептидазы-4).

Исследователи обнаружили, что прием ингибиторов НГЛТ-2 был связан со снижением риска деменции на 35% по сравнению с ингибиторами DPP-4. Также было выявлено снижение риска болезни Альцгеймера на 39% и сосудистой деменции на 52% у пациентов, принимавших ингибиторы НГЛТ-2.

Ингибиторы НГЛТ-2 – это класс препаратов, которые блокируют белок НГЛТ-2 в почках. Он отвечает за реабсорбцию глюкозы из мочи обратно в кровоток. Благодаря своему действию препарат увеличивает выведение глюкозы с мочой, тем самым снижая уровень сахара в крови.