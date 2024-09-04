Россельхознадзор утвердил форму выписки из госреестра ветпрепаратов

Россельхознадзор утвердил форму выписки из госреестра лекарств для животных. Минсельхоз разработал три проекта приказа: о расширении сведения в реестре ветпрепаратов, о введение нового индикатора риска по госконтролю за оборотом ветпрепаратов, а также о добавлении новых индикаторов лицензионного контроля производства ветпрепаратов.

Россельхознадзор утвердил форму выписки из Государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения, опубликован соответствующий приказ № 906 от 17.07.2024. Приказ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Согласно документу, в выписке должны быть указаны ТН и МНН ветпрепарата, его лекарственная форма и дозировка, наименования держателя или владельца регистрационного удостоверения на ветпрепарат, наименование и адрес производителя лекарства, дата госрегистрации ветпрепарата, регистрационный номер ветпрепарата и дата замены регудостоверения на бессрочное регудостоверение (при наличии).

Минсельхоз разработал проект приказа о внесении изменений в Порядок ведения государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения (утвержден Приказом Минсельхоза № 280 от 09.06.2017). Сведения в реестре ветпрепаратов предлагается расширить, добавив информацию о том, является ли ветпрепарат иммунобиологическим, радиофармацевтическим, гомеопатическим, биологическим или тканеинженерным лекарственным препаратом, впервые зарегистрированным в РФ. Также предлагается дополнить реестровую запись данными о форме выпуска с указанием дозировки (при наличии), фасовки и упаковки.