РФПИ договорился о партнерстве с фармкомпанией Монголии

РФПИ заключил договор о партнерстве с монгольской фармкомпанией MEIC. Стороны инвестируют в проекты технологического трансфера и локализации выпуска российских лекарств на территории страны. Планируется также расширение партнерства и содействие выпуску препаратов на рынках России и Монголии.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Монголии MEIC договорились о партнерстве. Стороны будут инвестировать в проекты по технологическому трансферу и локализации производства российских фармпрепаратов в Монголии. Как сообщили в пресс-службе РФПИ, договоренности достигнуты в рамках официального визита Президента России Владимира Путина в Монголию.
Во время пандемии коронавируса РФПИ и MEIC успешно сотрудничали для регистрации «Спутника V» в Монголии в рамках ускоренной процедуры, состоявшейся в феврале 2021 года. В рамках нового соглашения стороны расширяют партнерство для дальнейшего наращивания технологического обмена в фармотрасли и содействия выпуску препаратов на рынках обеих стран.
Кроме того, стороны договорились о возможности привлечении соинвесторов и международных партнеров РФПИ в проекты на территории Монголии по трансферу и локализации технологий производства медицинских препаратов.
Фото: сайт Кремля
Дина Коблова
pharmvestnik