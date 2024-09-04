В России введена обязательная маркировка ветеринарных лекарств

С 1 сентября начинается первый этап обязательной маркировки для семи новых категорий товаров, в числе которых ветеринарные препараты, корма для животных и технические средства реабилитации (ТСР). С этой даты начинается регистрация компаний в системе «Честный знак», рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор).

Однако ввиду того, что бизнесу нужно время, чтобы подстроиться под новые условия, производителям ветпрепаратов, кормов и ТСР позволили начать наносить коды маркировки чуть позже – с 1 октября. «При этом многие компании завершили подготовку к новым требованиям досрочно. Что касается оборудования для своевременного оснащения всех участников рынка, в наличии его достаточно», – отмечает Михаил Дубин, председатель совета директоров ЦРПТ.

Расширение системы маркировки на новые категории станет важным шагом, направленным на снижение нелегального оборота, защиту интересов потребителей, честных участников оборота и государства, уверены в ЦРПТ. «С этими проблемами, которые провоцируют нелегальный оборот, система маркировка успешно справляется – это видно по опыту внедрения в 17 других товарных группах», – говорится в сообщении пресс-службы.

Перед введением обязательной маркировки в стране проходили добровольные эксперименты. У компаний была возможность бесплатно получить все необходимое оборудование и коды, вместе с оператором и интеграторами настроить все процессы и дать обратную связь. Кроме того, ЦРПТ были запущены дополнительные меры поддержки: речь о компенсации 50% затрат на маркировочное оборудование, а также беспроцентной рассрочке на три года.

С 1 сентября маркировка также коснется фермерских хозяйств и кооперативов. С этой даты все фермеры должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак», маркировать свою продукцию и передавать сведения о вводе и выводе товаров из оборота в систему. При этом маркировка не окажет влияния на стоимость фермерских продуктов.

gxpnews