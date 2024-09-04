Минздрав предложил обновить требования к комплектации аптечек ФСИН

Минздрав РФ предложил обновить требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи должностными лицами Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Проект приказа появился на портале проектов нормативных правовых актов, в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Документ обновляется в связи с тем, что действие предыдущего приказа от от 27 июня 2014 года, регламентирующего комплектацию аптечки для работников ФСИН, истекает 1 сентября 2025 года.

В составе аптечки предусмотрено:

медицинские нестерильные маски (от 2 штук);

медицинские нестерильных перчатки (2 штуки);

устройство для проведения искусственного дыхания (2 штуки);

жгут для остановки артериального кровотечения (1 штука);

покрывало спасательное изотермическое;

ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани;

медицинские стерильные салфетки (упаковка);

лейкопластырь фиксирующий рулонный;

бактерицидные лейкопластыри (10 штук).

Ранее министерство просвещения РФ подготовило проект приказа, который устанавливает требования к размещению, хранению и применению аптечек для оказания первой помощи в школах в связи с тем, что в них могут происходить общественно опасные ситуации: теракты, чрезвычайные и нештатные ситуации.

gxpnews