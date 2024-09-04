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Минздрав предложил обновить требования к комплектации аптечек ФСИН

Минздрав РФ предложил обновить требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи должностными лицами Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Проект приказа появился на портале проектов нормативных правовых актов, в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Документ обновляется в связи с тем, что действие предыдущего приказа от от 27 июня 2014 года, регламентирующего комплектацию аптечки для работников ФСИН, истекает 1 сентября 2025 года.

В составе аптечки предусмотрено:

  • медицинские нестерильные маски (от 2 штук);
  • медицинские нестерильных перчатки (2 штуки);
  • устройство для проведения искусственного дыхания (2 штуки);
  • жгут для остановки артериального кровотечения (1 штука);
  • покрывало спасательное изотермическое;
  • ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани;
  • медицинские стерильные салфетки (упаковка);
  • лейкопластырь фиксирующий рулонный;
  • бактерицидные лейкопластыри (10 штук).

Ранее министерство просвещения РФ подготовило проект приказа, который устанавливает требования к размещению, хранению и применению аптечек для оказания первой помощи в школах в связи с тем, что в них могут происходить общественно опасные ситуации: теракты, чрезвычайные и нештатные ситуации.

gxpnews

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4 сентября, 2024 | Просмотров: 62