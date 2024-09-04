Дмитрий Пушкарь: «Сегодня в арсенале урологов много новых лекарств, которыми мы можем поддерживать как мужчин, так и женщин»

Современные достижения в науке и технике позволили значительно улучшить как диагностику, так и лечение урологических заболеваний, точно определяя их причины и особенности. О новейших подходах к оперативному и терапевтическому лечению наш разговор с Дмитрием Пушкарем, руководителем Московского урологического центра и главным внештатным специалистом ‒ урологом Минздрава России.

Клиника, которой вы руководите, ‒ площадка Международного общества урологов. Изменилась ли на сегодня ситуация с международной повесткой или наука все-таки выше геополитики?

Наука всегда была и будет выше. Приведу одно из доказательств. В июне этого года наша группа получила призовое место на конгрессе по робот-ассистированной хирургии. Это один из самых важных конгрессов. Он собирает многотысячную аудиторию и проходит в Америке. Доклад профессора К. Б. Колонтарева вошел в тройку лучших.

Около года назад в интервью вы говорили, что в России успешно функционируют 40 роботических установок. Их стало больше за это время?

Сейчас их уже около 60.

То есть можно сказать, что роботическая программа у нас сложилась?

Конечно. Это не можно, а должно сказать. Российская роботическая программа развивается и будет развиваться.

В ней участвуют регионы или их обошли вниманием?

Скажу вам честно, как главный специалист Минздрава: я борюсь именно за то, чтобы они не остались без внимания. Чаще всего регионы страдают от нерадивости муниципального руководства. Совместно с Российским обществом урологов мы делаем все, чтобы поддержать инициативных людей на местах. Роботические центры есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Иркутске, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Ростове, Краснодаре, Курске, Уфе.

Дмитрий Юрьевич, сейчас принимаются нацпроекты, связанные со здоровьем российских граждан. Там есть место урологическим проблемам?

Наш центр расположен в Москве на базе клинического научного центра Боткинской больницы, поэтому мы в первую очередь рассчитываем на поддержку города. И мы, безусловно, будем участвовать в таких нацпроектах, как, например, «Онкология». Важность программ ранней диагностики и онкопомощи очевидна всем.

Сегодня большое значение уделяется проблемам демографии. Если говорить о бесплодии, какова в этом роль мужского фактора?

Сейчас мы считаем, что мужской фактор, так называемый фактор бесплодия, приблизился к 50%. В первую очередь потому, что у молодых мужчин изменилось качество спермы. Этот процесс начался давно и продолжается последние 50 лет.

Остается ли простатит одной из самых распространенных болезней у мужчин?

Скажу одну вещь, которая многих разочарует. Такой болезни, как простатит, не существует. Есть диагноз ‒ «острый простатит», но это совсем другая болезнь. У каждого мужчины после 35-40 лет развивается аденома простаты, со временем она растет и вызывает беспокойство. Более того, у каждого пятого диагностируется рак простаты. Статистика пока такая. И в такой парадигме мы сегодня живем, к сожалению.

Сегодня популярны препараты для лечения эректильной дисфункции. Насколько важным стало их появление на рынке?

Это был абсолютный прорыв. Препараты полностью изменили подход к терапии эректильной дисфункции. И конечно, улучшили качество жизни мужчин.

Мужчины в России часто обращаются с этой проблемой?

Много лет назад вместе с доктором А. Н. Берниковым мы провели исследование, которое показало, что около 50% мужчин страдают от расстройств эрекции. Такая же статистика во всем мире. Эректильная дисфункция в какой-то период жизни проявляется у всех мужчин. Задача уролога ‒ объяснить причины и назначить лечение. Основная терапия сегодня ‒ терапия такими препаратами.

Урология часто ассоциируется с мужскими проблемами, но женщины тоже страдают урологическими заболеваниями. Можно ли назвать цистит одним из самых распространенных заболеваний у женщин?

Препаратов для его лечения много, но проблема в том, что женщины занимаются самолечением ‒ 70% не обращаются к врачу с признаками острого цистита. Почему? Он проходит сам. А рецидивный цистит сам уже не проходит.

Женская урология ‒ это не только цистит. Она охватывает онкоурологию, опухоли почек и мочевого пузыря, а также недержание мочи, которое диагностируется у каждой второй женщины после 45 лет. Этими аспектами женского здоровья занимается уролог. Мы иногда называем таких специалистов урогинекологами. В Московском урологическом центре особое внимание уделяется именно урогинекологии, что очень важно.

Недержание мочи ‒ огромная проблема. Какими способами она сегодня решается?

В России разработаны уникальные операции, которые устраняют эту проблему. Они защищены патентом. Раньше операции делали с использованием кожного лоскута, который проводился вокруг мочеиспускательного канала, а сейчас применяют синтетическую петлю с управляемым натяжением. Мы разработали ее совместно с профессором Г. Р. Касяном.

Именно наша клиника первой начала использовать петлевую пластику в конце 90-х годов. Сейчас этот опыт тиражируется во всем мире. Мы выступаем с докладами и ведем многолетний курс в Европе. Это самый посещаемый курс в рамках программ Европейской ассоциации урологов.

Как меняется структура заболеваемости? Есть болезни, которые молодеют?

Безусловно. Это и аденома простаты, и эректильная дисфункция, и рак предстательной железы. Рак мочевого пузыря тоже весьма распространен. Он выявляется благодаря программе ранней диагностики. Вообще, ранняя диагностика ‒ особенность современной медицины, и она меняет структуру заболеваемости.

Какие препараты за последнее десятилетие совершили прорыв в урологии?

Прежде всего, это наш российский препарат «Афалаза», который содержит антитела к простатспецифическому антигену и по-особенному действует на предстательную железу. Компания проводит много исследований, это очень серьезный препарат. Также активно используется «Лонгидаза» ‒ свечи с уникальным противовоспалительным эффектом. Это далеко не все препараты, появление которых можно назвать прорывом. Сегодня в арсенале урологов много новых лекарств, которыми мы можем поддерживать как мужчин, так и женщин.

gxpnews