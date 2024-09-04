Москва получила 2,4 млн упаковок ЛП по трем офсетным контрактам с 2021 года

Московские бюджетные медицинские учреждения с 2021 года получили свыше 2,4 млн упаковок лекарств, выпущенных в соответствии с тремя заключенными с фармкомпаниями офсетными контрактами. В основном средства для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«По условиям таких соглашений инвесторы локализуют производства в столице, а город гарантирует закупку части их продукции», – уточнил он, добавив, что почти половина заключенных в Москве офсетов приходится именно на фармацевтическую отрасль. При этом большая часть предприятий – исполнителей контрактов работают в особой экономической зоне «Технополис „Москва“».

Первый «фармацевтический» офсетный контракт был заключен с Biocad. Согласно договору, компания должна поставлять городу лекарства 29 видов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. При этом, как заявил ранее заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев, популярность офсетных контрактов в фармацевтической сфере снижается.

gxpnews