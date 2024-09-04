ГК «Р-Фарм» представила данные о своем ЛП олокизумаб на международном конгрессе в Сингапуре

В рамках ежегодного конгресса Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов (APLAR 2024) в Сингапуре группа компаний «Р-Фарм» провела симпозиум по инновационному препарату олокизумаб («Артлегиа»). Основной темой дискуссии стало прямое ингибирование интерлейкина-6 (ИЛ-6) при ревматоидном артрите, клинические данные и перспективы применения препарата. Кроме этого, на конгрессе компания представила устный доклад по терапии полиартикулярного артрита у детей и семь стендовых докладов по научным аспектам применения оригинальных препаратов олокизумаб и гофликицепт.

Олокизумаб – первое в мире моноклональное антитело, зарегистрированное для терапии ревматоидного артрита, действие которого направлено на блокирование цитокина ИЛ-6, а не его рецептора. Препарат зарегистрирован в России, а также в республиках Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Беларусь. Включен в клинические рекомендации «Ревматоидный артрит» и перечень ЖНВЛП.

Президент APLAR, почетный профессор Университета Кейо, президент Медицинского университета Сайтамы Цутому Такеучи обратил внимание на уникальность механизма действия олокизумаба и представил результаты исследований второй фазы. Он подчеркнул, что молекулярная ось фактора некроза опухоли ИЛ-6 играет ключевую роль для большинства пациентов с ревматоидным артритом.

Экс-президент EULAR, почетный профессор медицины Венского медицинского университета Йозеф Смолен подробно рассмотрел результаты международной клинической программы исследований олокизумаба CREDO. По итогам долгосрочной оценки эффективности и безопасности эксперт заключил, что олокизумаб представляет собой новый и многообещающий препарат с альтернативным механизмом действия для терапии ревматоидного артрита.

Главный ревматолог Москвы Алена Загребнева представила всероссийский опыт применения олокизумаба в терапии ревматоидного артрита в рутинной клинической практике и в период пандемии коронавирусной инфекции. Реальная клиническая практика продемонстрировала высокую эффективность препарата для достижения контроля заболевания.

«Конгресс APLAR 2024 в Сингапуре – ключевая площадка для встречи со специалистами стран Азиатского региона. В этом году он объединил свыше 1900 ревматологов из более чем 35 стран мира. Мы вдохновлены оптимизмом ключевых международных экспертов в отношении перспектив олокизумаба. Компания стремится развивать иммунологический портфель, чтобы помочь большему количеству людей с аутоиммунными и хроническими воспалительными заболеваниями», – рассказала Кира Иванова, вице-президент «Р-Фарм» по развитию собственных брендов.

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