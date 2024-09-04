Центр Гамалеи в 2025 году завершит КИ вакцины от COVID-19 с несколькими антигенами

Минздрав РФ выдал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разрешение на проведение третьей фазы клинического исследования (КИ) вакцины против коронавируса «Гам-VLP-мультивак». Испытания завершатся в конце 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра Татьяну Гребенникову.

Препарат представлен в двух формах – инъекционной и назальной. Каждая из них будет исследоваться на 3000 добровольцах. «Вакцина показала хороший профиль безопасности и иммуногенности [в ходе первой и второй фаз КИ]. И вот теперь мы будем расширенно ее испытывать», – пояснила Гребенникова.

На данный момент известно, что «Гам-VLP-мультивак» отличается от других противокоронавирусных вакцин, созданных работниками центра, таких как «Спутник V» и «Спутник Лайт», включением нескольких антигенов – после иммунизации будут образовываться антитела широкого спектра действия, и вакцина будет защищать от коронавируса нескольких клайдов, включая Omicron.

В антигене вакцины будет не один белок, как в предыдущих вакцинах, а сразу четыре, продолжила эксперт: «Мы из четырех белков коронавируса составляем частицы, которые имитируют вирион, то есть которые образовывают вирион коронавируса, но без нуклеиновой кислоты внутри. Таким образом, когда такая вирусоподобная частица попадает в организм, организм думает, что это коронавирус, начинает синтезировать антитела».

В прошлом месяце Минздрав РФ выдал «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») разрешение на проведение первой и второй фаз КИ вакцины, предназначенной для профилактики как коронавирусной инфекции, так и гриппа, – «Ультрикс Комби». Завершить эксперимент планируется до конца 2024 года.

gxpnews