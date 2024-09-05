Африканская фармкомпания станет партнером производителя ЛП от ожирения

Африканская Aspen Pharmacare получит от неназванного фармпроизводителя лицензию на интеллектуальную собственность, которая даст ей право на коммерциализацию препаратов GLP-1 – класса высокоэффективных лекарств от диабета и ожирения – после истечения срока действия патентов на оригинальный продукт. Название компании-партнера не раскрывается, пишет Reuters.

Компания заявила, что станет эксклюзивным мировым поставщиком этих продуктов для лицензиара. «Мы обнаружили, что существует нехватка производства, и взамен [на помощь в этом направлении] мы запросили права на продажу продукта в основном на развивающихся рынках, рынках за пределами Европы и США», – сообщил агентству Reuters генеральный директор Aspen Стивен Саад.

Отмечается, что отдельно в прошлом году африканская фармкомпания подписала соглашение о распространении и продвижении по всей Южной Африке препарата от диабета Mounjaro американского фармацевтического гиганта Eli Lilly.

gxpnews