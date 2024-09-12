Завод Moderna в Канаде получил разрешение на производство лекарств

Компания Moderna объявила, что ее новый завод мРНК-вакцин в Квебеке (Канада), получил лицензию на производство лекарственных препаратов (DEL) от Health Canada. Сертификация подтверждает соблюдение предприятием строгих стандартов безопасности и качества. На объекте будет налажен выпуск вакцин от COVID-19, респираторно-синцитиального вируса и гриппа.

Теперь предприятие должно завершить свой окончательный процесс квалификации, и к 2025 году планируется производство ряда вакцин мРНК для респираторных вирусов. «Это первая из наших производственных площадок за пределами США, которая достигла этого рубежа. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с правительством Канады для поддержки национальных поставок жизненно важных респираторных вакцин», — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Проект, частично финансируемый правительством Квебека через Investissement Québec, также направлен на создание высококвалифицированных рабочих мест и поддержку местной рабочей силы. Moderna расширяет свою глобальную производственную сеть, канадская площадка присоединяется к уже существующим предприятиям в США и другим строящимся в Австралии и Великобритании.

gxpnews