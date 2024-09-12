«Швабе» займется локализацией производства медоборудования китайской компании в РФ

АНО «Консорциум «Медицинская техника», АО «ГК Нацпром» и китайская компания по разработке и производству высокотехнологичного медицинского оборудования договорились о локализации ее продукции в РФ. Промышленным партнером проекта по локализации стал холдинг «Швабе», рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Уточняется, что документ в рамках рабочей поездки в Шэньчжэнь (КНР). Название китайской компании при этом не раскрывается. «Локализация производства будет происходить путем трансфера технологий. Результатом реализации проекта станет создание отечественного производства и бренда высокотехнологичной медицинской техники (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательное оборудование, эндоскопы и другая техника), организованного на территории Особой экономической зоны в РФ», — уточняется в сообщении.

Новое производство войдет в структуру Медико-технического промышленного кластера, который будет оказывать поддержку развития производства. К участию в производстве также привлекут медицинские университеты, в том числе Первый Московский ГМУ им. И. М. Сеченова и Самарский ГМУ.

АО «ГК Нацпром» выступит инвестиционным партнером в процессе локализации производства. Компания создана в целях реализации политики замещения импортируемых товаров в области высокотехнологичной продукции и технологий продуктами национального производства, реализуемой в целях обеспечения экономической независимости и безопасности страны, а так же повышения конкурентоспособности отечественной продукции за счет стимулирования модернизации производства, роста его эффективности и освоения новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

gxpnews