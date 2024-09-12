«Аптеки Кубани» перешли в собственность Краснодарского края

Краснодарское городское аптечное управление «Аптеки Кубани» перешло в собственность региона. Вице-губернатор края назвал это шагом к консолидации активов. Старейшая аптечная сеть насчитывает 25 точек.

Все аптеки сети «Аптеки Кубани» по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вошли в ГУП «Кубаньфармация». Учредителями предприятия являются департамент имущественных отношений Краснодарского края и региональное министерство здравоохранения, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Переход аптечной сети в краевую собственность — это шаг к консолидации активов. Он направлен на бесперебойное обеспечение лекарствами, в том числе льготных категорий наших жителей», — поделился вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Он также отметил, что в аптечном управлении готовят индивидуальные препараты, которые не производят в условиях предприятий.

Ранее губернатор региона распорядился о реорганизации МУП «Краснодарское городское аптечное управление» путем присоединения к ГУП КК «Кубаньфармация». Попытка приватизировать МУП путем реорганизации в ООО «Аптеки Кубани» предпринималась также в 2012 году, однако прокуратура добилась ее отмены.

«Аптеки Кубани» – это старейшая сеть аптек, которая ведет свою историю с 1918 года, когда в Екатеринодаре открылась первая точка продажи лекарств. Сейчас сеть состоит из 21 аптеки, четырех аптечных пунктов и справочно-информационного центра.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дина Коблова

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