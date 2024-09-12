Таблетки Novo Nordisk для похудения успешно прошли I фазу исследований

Novo Nordisk представила положительные результаты I фазы клинических испытаний нового препарата для снижения веса amycretin в таблетированной форме. За 12 недель лекарство привело к среднему снижению массы тела участников на 13,1% при минимальных побочных эффектах.

Датский фармгигант Novo Nordisk объявил о положительных результатах I фазы клинических испытаний нового препарата для снижения веса amycretin в форме таблеток. Компания представила данные исследований на конференции Европейской ассоциации по изучению диабета, которая проходила в Мадриде, Испания, сообщил американский телеканал NBC News.

Отмечается, что прием максимально допустимой дозировки препарата в течение трех месяцев привел к среднему снижению массы тела участников на 13,1% от исходных показателей. При этом испытуемые из группы плацебо в среднем похудели на 1,1%.

Всего в исследовании приняли участие 60 человек. Препарат хорошо переносился пациентами. Большинство побочных эффектов не представляли серьезной угрозы здоровью и проявлялись в виде расстройств пищеварительной системы – у испытуемых возникали тошнота, рвота и снижение аппетита. Суммарно в ходе испытаний было выявлено 242 случая нежелательных реакций на лекарство легкой и средней степеней тяжести.

По словам исполнительного вице-президента и руководителя отдела разработок Novo Nordisk Мартина Ланге, компания уже приступила ко II фазе исследований amycretin.

Таблетки для похудения действуют аналогично семаглутиду – действующему веществу в препаратах Wegovy и «Оземпик» от ожирения и диабета 2-го типа соответственно. Они относятся к классу агонистов глюкагоноподобного пептида-1, имитируя эффекты этого гормона для снижения аппетита. Однако amycretin также воспроизводит действие амилина – гормона, который вызывает чувство сытости.

В сообщении телеканала указывается, что некоторые эксперты выразили обеспокоенность столь быстрой потерей веса пациентов. Как подчеркивается, важно не только снижение веса, но и за счет чего он теряется. Существуют опасения, что значительная доля ушедшего веса происходит за счет уменьшения мышечной массы.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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