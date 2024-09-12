Министр сельского хозяйства назвала долю самообеспеченности России ветпрепаратами и вакцинами

Россия самообеспечена ветпрепаратами и вакцинами примерно на 50%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. К 2030 году стоит цель достичь 70% самообеспеченности по лекарствам для животных и 61% — по вакцинам. Ветпрепараты также вошли в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Доля самообеспеченности России ветеринарными препаратами и вакцинами составляет порядка 50%. Как сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговой коллегии Минсельхоза, среди иностранных поставщиков в этой сфере в основном компании из недружественных стран.

По словам министра, к 2030 году планируется достичь самообеспеченности на уровне 70% по ветпрепаратам и 61% по вакцинам. В дальнейшем, как отметила Лут, нужно стремиться к стопроцентному обеспечению внутренних потребностей. Сейчас к этой работе подключаются не только государственные, но и частные компании.