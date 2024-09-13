«Диаконт» инвестировал 1 млрд рублей в производство отечественных инсулиновых помп

На первом этапе «Диаконт» намерен выпускать около 10 тысяч инсулиновых помп и не менее 1,5 млн расходных материалов – резервуаров для инсулина и катетеров в год. В дальнейшем этот объем будет увеличен в несколько раз. Прорабатываются варианты экспортных поставок в «дружественные» страны, включая Сербию и Грецию. «Диаконт» получил валидацию продукции в Росздравнадзоре, следует из сообщения Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Первую партию инсулиновых помп предприятие планирует выпустить до конца этого года.

Компания «Диаконт» основана в 2001 году. Разработчик ведет научно-исследовательскую работу и занимается производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом с 2005 года в кооперации с МГУ и Пущинским научным центром биологических исследований РАН. В 2010 году компания Diacont открыла в России производство глюкометров Diacont и тест-полосок Unistrip1 – аналога расходных материалов One Touch оригинальной Johnson & Johnson.

По словам основателя и учредителя компании Петра Шишко, основное предприятие «Диаконта» находится в Юго-Восточной Азии, на нем производится 750 млн упаковок продукции в год. В России «Диаконт» на собственной площадке в Королеве Московской области производит тест-полоски для определения уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом. Мощность предприятия составляет 15 тысяч упаковок готовой продукции в год.

О проекте локализации производства тест-полосок, глюкометров, глюкозных датчиков и инсулиновых помп тайваньской OK Biotech Московской области стало известно осенью 2022 года. Предполагалось, что инвестпроект будет реализовываться с января 2023 года, мощность площадки составит 300 млн упаковок продукции в год.