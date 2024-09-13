«Имбиан Лаб» вложил 210 млн рублей в производство медизделий и БАД в Краснодарском крае

Компания реализует проект по созданию производства медицинских изделий – экспресс-тестов, а также фитопрепаратов и БАД. Соглашение, предусматривающее инвестиционный проект с общей суммой вложений 3 млрд рублей, было подписано в январе 2023 года.

В настоящий момент идет реконструкция объекта. С начала реализации проекта инвестировано 210 млн рублей. В июле 2023 года компания начала выпускать на предприятии БАД в виде травяного чая. Всего компания развивает две линейки БАД под брендами «Имбиан ЭКО» и «Имбиан Фарм».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Имбиан Лаб» первоначально было зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году. Компания специализируется на разработке и поставках наборов для диагностики иммуноферментным (ИФА), иммунохроматографическим (ИХА) методами, а также методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В портфеле поставщика – экспресс-тесты на антиген и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, медицинские тесты на гепатит С, урогенитальные и TORCH-инфекции под брендом Imbian. Компания занимается разработкой собственных иммуночипов – тест-систем для одновременного выявления в сыворотке и плазме крови человека антител и антигенов к возбудителям различных типов инфекций.

Весной 2022 года компания сменила юрисдикцию на Москву, а также объявила о локализации экспресс-тестов на COVID-19, экспресс-тестов на гепатит B и C в ОЭЗ «Технополис Москва» с общим объемом инвестиций 400 млн рублей. Той же осенью юрлицо «Имбиан Лаб» было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Решение принято 7 октября 2022 года Санкт-Петербургским управлением ФАС. Причиной включения стало «уклонение победителя от заключения договора», следует из карточки реестра, однако компания обжаловала решение и в феврале 2023 года добилась исключения из реестра.