Правительство продлило упрощенный порядок подтверждения сертификации и декларирования продукции

Правительство продлило еще на год действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции. Производителям товаров разрешили проводить подтверждение соответствия их качества на основе данных собственных испытаний. К таким товарам относятся медизделия, дезинфицирующие средства и косметика.

Правительство продлило до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе ее из‑за границы или выпуске в обращение на территории страны. Постановление об этом № 1196 от 31.08.2024 было опубликовано на официальном портале правовых актов.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». Документом разрешается использование производителями и экспортерами товаров, требующих прохождения длительной процедуры сертификации, упрощенного порядка. Такой порядок применяется в том числе на медицинские изделия, гигиенические и дезинфицирующие средства, а также косметику.