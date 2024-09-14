США платят вдвое

Цены на рецептурные препараты в США в среднем в два, а в некоторых случаях и в пять раз выше, чем те, на которые согласились производители лекарств в других странах. Причем речь идет о странах с высоким доходом. Но именно такая система позволяет им договариваться о более низких ценах за счет США.

Система медстрахования США Medicare впервые раскрыла фактические цены на лекарства, которые обычно скрыты сложной системой скидок. Понижение цен приведет к экономии в $6 млрд уже в 2026 году, в первый год их вступления в силу, заявили в Medicare.

А сотрудники Reuters проанализировали максимальные цены на 10 самых дорогостоящих препаратов, установленные другими богатыми странами: Австралией, Японией, Канадой и Швецией. Выяснилось, что там цены гораздо ниже.

Нынешняя администрация выбрала 10 препаратов для пожилых американцев по программе Medicare, которая в 2023 году охватывала 67 млн человек, и объявила в прошлом месяце новые цены на них, которые вступят в силу в 2026 году.

30-дневный запас 9 из 10 препаратов обойдется Medicare в 2026 году в $17 581 по сравнению с $6725, например в Швеции, в этом году.

Универсальное покрытие рецептурных препаратов действует во многих странах. Ценообразование основывается на централизованных переговорах о ценах с производителями. Но ранее законодательство США не позволяло Medicare ‒ единственной крупнейшей государственной программе страны ‒ делать это.

В Bristol-Myers заявили, что ценообразование зависит от страны, национальных систем здравоохранения и их регуляторной политики. В Merck считают, что сравнивать цены в США с зарубежными дженериками некорректно. В Amgen Reuters отказались комментировать этот вопрос, а другие производители не ответили.

Исследование некоммерческой корпорации RAND, изучившей цены на рецептурные препараты в 2022 году, показало, что США платят в три раза больше, даже с учетом предполагаемых скидок.

Быстрое внедрение новых и более дорогих лекарств способствует росту цен в США, в то время как другие страны с высоким уровнем дохода, напрямую оплачивающие расходы на здравоохранение, вводят более жесткие ограничения на рецепты.

Готовность США платить за лекарства также способствует снижению цен в других странах. Если есть покупатель, который готов покрыть невозвратные издержки, а также часть текущих, продажа большего объема другим покупателям, даже по более низким ценам, будет прибыльной.

В некоторых случаях, когда недорогие дженерики или биоаналоги оригинальных препаратов уже доступны за пределами США, в самих Штатах патенты еще действуют. Например, так произошло с дженериком Januvia от Merck. Он появился на рынке в Канаде в конце 2022 года, а в США патенты на него действуют до 2026 года.

После того как истекает срок действия патентов на препарат и на рынок выходят дженерики, цены резко падают. Но производители часто могут расширить действие патентов, внося небольшие изменения в дозировку или формулу. И не только могут, но и пользуются, особенно если речь идет о США.

Там, например, до сих пор нет биоаналогов одного из самых дорогих препаратов ‒ Enbrel от Amgen. Он был впервые одобрен в 1998 году для лечения ревматоидного артрита. Суды США поддержали патенты Amgen, заблокировав биоаналоги до 2029 года. А вот в других странах уже есть несколько вариантов дженериков. Цена курса биоаналога Enbrel в Швеции на 30 дней составляет $709 по сравнению с недавно согласованной ценой Medicare в $2355 на оригинальный препарат.

Но даже для лекарств, не имеющих дженериков-конкурентов за пределами США, другие правительства установили более низкие цены.

Максимальная сумма, которую Medicare согласилась заплатить за препарат Farxiga от AstraZeneca, составляет $179 за 30-дневный запас. Максимальная цена стандартной дозы Farxiga в Швеции на 30 дней составляет $35, а в Канаде ‒ около $60.

Более того, большинство производителей лекарств ежегодно повышают цены в США, а в других странах стоимость обычно со временем снижается.

Анализ Института Брукингса показал, что переговоры Medicare принесли наибольшую выгоду препаратам с минимальной конкуренцией. Если снизить цены на три препарата (уже упомянутый Enbrel, Eliquis от Bristol-Myers и Pfizer, а также Stelara от Johnson & Johnson, препарат от болезни Крона), то на них придется более половины ожидаемой экономии Medicare ‒ $6 млрд.

gxpnews