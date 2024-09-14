«Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2», «Алексион Фарма» и Sanofi поставят 8 ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги аукционов на поставку восьми жизненно необходимых препаратов для фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Поставщиками станут компании «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2», «Алексион Фарма» и Sanofi. У данных компаний не было конкурентов на участие в аукционах, контракты с ними будут заключены по максимальной цене.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|45 мл
|847 883,97
|38 154 778,65
|АО «Фармстандарт»
|2
|Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг
|1820 мг действующего вещества
|10 766,36
|19 594 775,20
|АО «Фармимэкс»
|3
|Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл
|927 мл
|204 411,90
|189 489 831,30
|ООО «Ирвин 2»
|4
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл
|1068 мл
|233 171,40
|249 027 055,20
|ООО «Алексион Фарма»
|5
|Кризотиниб, капсулы, 250 мг
|120 капс. (шт.)
|4029,30
|483 516,00
|ООО «Ирвин 2»
|6
|Кризотиниб, капсулы, 200 мг
|120 капс. (шт.)
|4040,19
|484 822,80
|ООО «Ирвин 2»
|7
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|4440 капс. (шт.)
|15 503,40
|68 835 096,00
|ООО «Алексион Фарма»
|8
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг
|219 000 табл. (шт.)
|983,68
|215 425 920,00
|ООО «Ирвин 2»
|9
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|8820 табл. (шт.)
|15 906,00
|140 290 920,00
|АО «Санофи Россия»