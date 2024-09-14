«Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2», «Алексион Фарма» и Sanofi поставят 8 ЛП для «Круга добра»

Одним из самых дорогих препаратов для фонда «Круг добра» стал нусинерсен. Компания «Фармстандарт» будет поставлять его по цене 848 млн рублей за единицу, что немного ниже стоимости оригинального препарата «Спинраза» (868 млн рублей).

Ранее сообщалось, что центр лекобеспечения закупит 11 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Принимаются заявки на участие в 15 аукционах.