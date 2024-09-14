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«Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2», «Алексион Фарма» и Sanofi поставят 8 ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги аукционов на поставку восьми жизненно необходимых препаратов для фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Поставщиками станут компании «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2», «Алексион Фарма» и Sanofi. У данных компаний не было конкурентов на участие в аукционах, контракты с ними будут заключены по максимальной цене.

Одним из самых дорогих препаратов для фонда «Круг добра» стал нусинерсен. Компания «Фармстандарт» будет поставлять его по цене 848 млн рублей за единицу, что немного ниже стоимости оригинального препарата «Спинраза» (868 млн рублей).

Ранее сообщалось, что центр лекобеспечения закупит 11 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Принимаются заявки на участие в 15 аукционах.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 45 мл 847 883,97 38 154 778,65 АО «Фармстандарт»
2 Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг 1820 мг действующего вещества 10 766,36 19 594 775,20 АО «Фармимэкс»
3 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 927 мл 204 411,90 189 489 831,30 ООО «Ирвин 2»
4 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл 1068 мл 233 171,40 249 027 055,20 ООО «Алексион Фарма»
5 Кризотинибкапсулы, 250 мг 120 капс. (шт.) 4029,30 483 516,00 ООО «Ирвин 2»
6 Кризотиниб, капсулы, 200 мг 120 капс. (шт.) 4040,19 484 822,80 ООО «Ирвин 2»
7 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 4440 капс. (шт.) 15 503,40 68 835 096,00 ООО «Алексион Фарма»
8 Эверолимустаблетки диспергируемые, 2 мг 219 000 табл. (шт.) 983,68 215 425 920,00 ООО «Ирвин 2»
9 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 8820 табл. (шт.) 15 906,00 140 290 920,00 АО «Санофи Россия»

gxpnews

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14 сентября, 2024 | Просмотров: 139