Правительство поддержит разработку и производство современных ЛС

Правительство РФ выделит 82,3 млн Национальному медицинскому исследовательскому центру гематологии Минздрава России на оснащение оборудованием для разработки и производства высокотехнологичных лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба кабмина. Распоряжение об этом подписано.

Выделенные средства позволят в 2024 году приобрести и ввести в эксплуатацию около 40 единиц современного оборудования. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

«Разработка и производство новых лекарственных препаратов – одна из основных целей утвержденной в 2023 году правительством Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она направлена на обеспечение внутреннего рынка современными отечественными медикаментами и удовлетворение потребности граждан в необходимых препаратах», – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что долю отечественного производства препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) планируется увеличить до 90%.

gxpnews