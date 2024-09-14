Moderna прогнозирует снижение продаж в следующем году

Американская биотехнологическая компания Moderna перенесла свою цель по достижению безубыточности на два года, отложив сроки разработки ключевых продуктов и прогнозируя продажи в 2025 году ниже ожидаемого уровня, пишет Reuters. Это привело к падению акций компании на 17,1% до $65,88, что является их четырехлетним минимумом.

Moderna ожидает продажи в диапазоне от $2,5 до $3,5 млрд в 2025 году, что ниже прогноза аналитиков, составляющего $3,74 млрд, согласно данным LSEG. Этот показатель также ниже прогнозируемых продаж на 2024 год, составляющих $3-3,5 млрд. Компания, которая стремится диверсифицировать свою продуктовую линейку после успеха вакцины против COVID-19, заявила на инвесторской конференции в Нью-Йорке, что процесс разработки вакцин против гриппа и рака займет больше времени, чем предполагалось ранее.

Moderna прогнозирует, что к концу 2024 года у нее останется около $6 млрд наличных средств, что, по словам аналитика Jefferies Майкла Йи, находится в нижнем диапазоне предыдущего прогноза в $6-7 млрд. Для экономии средств компания планирует сократить расходы на исследования и разработки на $1,1 млрд с 2026 года, с реализацией большей части сокращений в 2027 году.

Надеюсь, вы понимаете, почему нас пугает коммерческая задача выпустить все эти продукты всего за три года», — сказал президент Moderna Стивен Хоге. Он признал, что цель запустить все новые продукты в течение трех лет представляет собой серьезную коммерческую задачу и вынуждает компанию быть более осторожной в своих планах.

Компания планирует достичь безубыточности по операционным денежным затратам к 2028 году, что на два года позже первоначального прогноза. Прогноз на 2025 год отражает неопределенность на рынках вакцин против COVID и респираторно-синцитиального вируса (РСВ) в США, отметил финансовый директор Moderna Джеймс Мок. Принятие вакцины от РСВ происходит медленнее, чем ожидалось, а доход от новых продуктов, которые должны быть одобрены к 2027 году, компания планирует получить только через год после их выхода на рынок.

Moderna также намерена подать заявку в FDA на расширение одобрения своей вакцины против РСВ для взрослых из группы высокого риска в возрасте до 60 лет на основе новых данных. Ранее FDA одобрило вакцину компании mRESVIA для лечения заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, у взрослых старше 60 лет.

Кроме того, компания отозвала свой запрос на ускоренное одобрение отдельной вакцины от гриппа, сосредоточившись на комбинированной прививке против COVID и гриппа, заявку на которую планирует подать в этом году.

gxpnews