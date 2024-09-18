Российский рынок филлеров и биоревитализантов вырос на 21% в первом полугодии 2024 года

RNC Pharma представила топ-10 наиболее продаваемых марок филлеров и биоревитализантов на розничном рынке России по итогам первого-второго кварталов 2024 года. В первом полугодии 2024 года российский рынок инъекционной косметологии показал рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема в 10,9 млрд рублей. Лидером по денежному объему продаж стала линейка филлеров «Белотеро» от немецкой компании Merz, которая заняла 14% рынка. На втором месте – французский бренд «Новакутан» с долей в 9,2%, демонстрируя значительный прирост на 39% в рублях. Третью строчку занял филлер «Радиес» от Merz, используемый для лифтинга лица.

Всего в первом полугодии 2024 года на рынке было представлено 180 торговых наименований – на три позиции больше, чем в январе – июне прошлого года. Абсолютным лидером с точки зрения денежного объема продаж является линейка филлеров с гиалуроновой кислотой «Белотеро» от немецкого концерна Merz: торговая марка формирует порядка 14% от общего денежного объема российского розничного рынка филлеров и биоревитализантов. Динамика бренда за первое полугодие текущего года фиксировалась на уровне 14% в рублях и 13% в МЕД. Вторая строчка в рейтинге принадлежит бренду «Новакутан» от французской Laboratories Fijie (9,2% от денежного объема рынка). Относительно шести месяцев прошлого года данный продукт показал динамику +39% в рублях. На третьем месте еще один дермальный филлер компании Merz «Радиес», применяющийся большей частью для лифтинга лица. В отличие от большинства филлеров, здесь основным активным веществом препарата выступает гидроксиапатит кальция, а не гиалуроновая кислота.

Максимальную динамику в топ-10 брендов показал «Плинест» от итальянского производителя Mastelli: за год продажи продукта выросли на 73% в рублях и на 69% в МЕД. Второй результат у «Стилаж» от Laboratoires Vivacy: за год рублевый объем продаж вырос на 49%, натуральная динамика прибавила 36%. Наиболее существенное снижение продаж в первой десятке наблюдается у бренда «Ювидерм» от компании Allergan. Продажи продуктов этой линейки в первом-втором кварталах 2024 года уменьшились на 41% в денежном и 55% в натуральном выражении. Продукт стремительно теряет популярность на российском рынке из-за остановки официальных поставок. Компания AbbVie приостановила отгрузки в 2022 году в рамках санкционных ограничений, в итоге изделие, которое стабильно занимало второе место на российском рынке, последовательно теряет долю рынка: в анализируемом периоде с точки зрения денежного объема продаж продукт претендует только на восьмую строчку рейтинга.

В первой половине 2024 года на рынке появилось несколько новых косметологических средств, в основном корейского происхождения. К отечественным новинкам за этот период можно отнести дермальный филлер «Эллаген» компании Aptos для восполнения объема лица и тела. В десятке также можно отметить российский продукт «Коллост» от компании «Биофармахолдинг»: данное медицинское изделие представляет собой инъекционный коллаген, предназначенный для выравнивания микрорельефа кожи. Продукт выступает одним из лидеров с точки зрения динамики (+44% в рублях) и в анализируемом периоде уверенно занимает седьмую строчку рейтинговой таблицы.

Рис. Топ-10 брендов на розничном рынке филлеров и биоревитализантов в январе – июне 2024 г.

gxpnews