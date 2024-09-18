Dupixent от Sanofi и Regeneron одобрен в США для лечения CRSwNP у подростков

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширило список показаний для Dupixent (дупилумаб) от Sanofi и Regeneron, разрешив применять его в группе подростков в возрасте от 12 до 17 лет с недостаточно контролируемым хроническим риносинуситом с носовыми полипами (CRSwNP). Это первое лечение, доступное в данной возрастной группе для CRSwNP – хронического воспалительного заболевания верхних дыхательных путей.

Для взрослых Dupixent был одобрен FDA в июне 2019 года. Препарат также получил одобрение регулирующих органов более чем в 60 странах для лечения атопического дерматита, астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), хронической спонтанной крапивницы, CRSwNP, эозинофильного эзофагита и узловатой почесухи.

К примеру, в июле 2024 года Европейская комиссия одобрила дупилумаб для лечения взрослых с неконтролируемой ХОБЛ с повышенным уровнем эозинофилов в крови. Это первое в мире одобрение таргетного препарата для лечения данного заболевания.

Разработанный с использованием технологии VelocImmune компании Regeneron, Dupixent представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело. Он нацелен на пути интерлейкина-4 и интерлейкина-13, но не является иммунодепрессантом.

«Мы рады предоставить общепризнанную эффективность и безопасность Dupixent многим детям, страдающим хроническим риносинуситом с носовыми полипами, которые могут сделать их дыхание более трудным и сложным, а также лишить их обоняния. Более миллиона пациентов по всему миру в настоящее время проходят лечение Dupixent, от младенцев до взрослых, и от множества заболеваний, усугубляемых воспалением второго типа, от астмы до атопического дерматита», – заявил сопредседатель совета Regeneron, президент и главный научный сотрудник Джордж Янкопулос.

gxpnews