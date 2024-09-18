Великобритания закупит вакцину от mpox, несмотря на отсутствие случаев заболевания

Правительство Великобритании заказало более 150 тысяч доз вакцины против mpox (оспа обезьян) компании Bavarian Nordic для повышения готовности к борьбе с новой формой вируса, которая в настоящее время распространяется в странах Африки. При этом в стране пока еще не было выявлено ни одного случая заражения новым штаммом Clade 1b, пишет Reuters.

Этот штамм быстро распространился за пределы Демократической Республики Конго (ДРК), где началась последняя крупная вспышка. «Мы готовимся к любым случаям, которые можем увидеть в Великобритании, и вакцинация играет жизненно важную роль в нашей защите», – сказала Сьюзан Хопкинс, главный медицинский советник Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

Правительство планирует предлагать вакцину поэтапно и на основе клинических потребностей. Это в том числе работники здравоохранения, которые отправляются в затронутые эпидемией страны и находятся в близком контакте с зараженными.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завершила предквалификацию первой вакцины против оспы обезьян – MVA-BN (Bavarian Nordic), что должно открыть возможности для ее широкого применения на международном уровне. При этом некоторые страны обязались пожертвовать дозы вакцины странам Африки.

Mpox – вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Летом ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, призывая к глобальным усилиям по ее сдерживанию.

gxpnews