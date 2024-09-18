«Фармимэкс», «Алексион Фарма» и «Ирвин» поставят 4 ЛП для «Круга добра»

Компании «Фармимэкс», «Алексион Фарма» и «Ирвин» выиграли контракты на поставку препаратов для фонда «Круг добра», среди которых аталурен, асфотаза альфа, селуметиниб и рисдиплам. Компании будут поставлять эти препараты по максимальной цене контракта, так как других желающих участвовать в аукционах не нашлось. Однако элосульфаза альфа («Вимизайм») снова не была закуплена из-за отсутствия участников в аукционе.
Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов:
- аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера,
- асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией,
- селуметиниб, который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа,
- рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии.
Аукцион на поставку препарата элосульфаза альфа (ТН «Вимизайм») для пациентов с мукополисахаридозом четвертого типа А не состоялся, так как ни одна компания не захотела участвовать в закупке. Трудности с закупкой этого препарата были и раньше. Так, в мае не состоялись два аукциона на его поставку. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее сообщалось, что «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2», «Алексион Фарма» и «Санофи Россия» будут поставлять для «Круга добра» по максимальной цене препараты нусинерсен, тедуглутид, ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, динутуксимаб бета, асфотаза альфа, кризотиниб, селуметиниб и эверолимус.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг
|37 245 г лекарственной формы
|25 813,37
|961 418 965,65
|АО «Фармимэкс»
|2
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл
|624 мл
|582 926,30
|363 746 011,20
|ООО «Алексион Фарма»
|3
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл
|700,80 мл
|582 926,30
|408 514 751,04
|ООО «Алексион Фарма»
|4
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|71 100 капс. (шт.)
|6201,36
|440 916 696,00
|ООО «Алексион Фарма»
|5
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|28 740 капс. (шт.)
|15 503,40
|445 567 716,00
|ООО «Алексион Фарма»
|6
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|74 340 капс. (шт.)
|6201,36
|461 009 102,40
|ООО «Алексион Фарма»
|7
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|69 600 капс. (шт.)
|6201,36
|431 614 656,00
|ООО «Алексион Фарма»
|8
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|73 260 капс. (шт.)
|6201,36
|454 311 633,60
|ООО «Алексион Фарма»
|9
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл
|2696 г лекарственной формы
|333 082,36
|897 990 042,56
|ООО «Ирвин»
|10
|Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|88 910 мл
|21 003,84
|1 867 451 414,40
|Не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе