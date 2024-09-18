«Фармимэкс», «Алексион Фарма» и «Ирвин» поставят 4 ЛП для «Круга добра»

Компании «Фармимэкс», «Алексион Фарма» и «Ирвин» выиграли контракты на поставку препаратов для фонда «Круг добра», среди которых аталурен, асфотаза альфа, селуметиниб и рисдиплам. Компании будут поставлять эти препараты по максимальной цене контракта, так как других желающих участвовать в аукционах не нашлось. Однако элосульфаза альфа («Вимизайм») снова не была закуплена из-за отсутствия участников в аукционе.

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов:

аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера,

асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией,

селуметиниб, который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа,

рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии.

Аукцион на поставку препарата элосульфаза альфа (ТН «Вимизайм») для пациентов с мукополисахаридозом четвертого типа А не состоялся, так как ни одна компания не захотела участвовать в закупке. Трудности с закупкой этого препарата были и раньше. Так, в мае не состоялись два аукциона на его поставку. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru. Ранее сообщалось, что «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2», «Алексион Фарма» и «Санофи Россия» будут поставлять для «Круга добра» по максимальной цене препараты нусинерсен, тедуглутид, ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, динутуксимаб бета, асфотаза альфа, кризотиниб, селуметиниб и эверолимус. № МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг 37 245 г лекарственной формы 25 813,37 961 418 965,65 АО «Фармимэкс» 2 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 624 мл 582 926,30 363 746 011,20 ООО «Алексион Фарма» 3 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 700,80 мл 582 926,30 408 514 751,04 ООО «Алексион Фарма» 4 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 71 100 капс. (шт.) 6201,36 440 916 696,00 ООО «Алексион Фарма» 5 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 28 740 капс. (шт.) 15 503,40 445 567 716,00 ООО «Алексион Фарма» 6 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 74 340 капс. (шт.) 6201,36 461 009 102,40 ООО «Алексион Фарма» 7 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 69 600 капс. (шт.) 6201,36 431 614 656,00 ООО «Алексион Фарма» 8 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 73 260 капс. (шт.) 6201,36 454 311 633,60 ООО «Алексион Фарма» 9 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл 2696 г лекарственной формы 333 082,36 897 990 042,56 ООО «Ирвин» 10 Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 88 910 мл 21 003,84 1 867 451 414,40 Не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе

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